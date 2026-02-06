Що знаходиться в центрі Чумацького шляху?

Традиційно вважається, що в центрі Чумацького Шляху розташована надмасивна чорна діра, відома як Sagittarius A*. Саме її гравітація, за класичною моделлю, пояснює екстремальні орбіти так званих S-зір, які рухаються поблизу ядра зі швидкостями в кілька тисяч кілометрів за секунду, пише Daily Mail.

Паралельно з цим вважається, що навколо галактики існує розсіяне гало темної матерії, яке утримує зоряний диск від розпаду та пояснює майже рівномірну швидкість обертання на великих відстанях від центру.

Однак команда з Інституту астрофізики Ла-Плата пропонує інший сценарій. Згідно з дослідженням, опублікованим на Royal Astronomical Society, галактика може обертатися не навколо чорної діри, а навколо надщільного згустку темної матерії. У цій моделі центральний компактний об’єкт і протяжне гало є частинами єдиної структури, сформованої з однієї і тієї ж речовини.

Ключову роль у гіпотезі відіграє особливий тип темної матерії, що складається з ферміонів – надзвичайно легких субатомних частинок. Теоретично вони здатні формувати щільне ядро з колосальною гравітацією, оточене розрідженим гало. Внутрішня частина такої структури могла б пояснити швидкий рух зір поблизу центру, а зовнішня – динаміку всієї галактики.

За словами співавтора дослідження Карлоса Арґуельєса, йдеться не про просту заміну чорної діри іншим екзотичним об’єктом. Ідея полягає в тому, що центральний масивний об’єкт і гало темної матерії є різними проявами одного безперервного середовища. На думку дослідників, це перший випадок, коли модель темної матерії здатна узгодити процеси на настільки різних масштабах – від орбіт окремих зір до обертання всієї галактики.

А як же фото чорної діри, яке ми отримали раніше?

Особливу увагу автори приділяють спостереженням 2022 року, коли Event Horizon Telescope Collaboration отримала перше зображення центру Чумацького Шляху. На ньому видно темну область, оточену яскравим кільцем випромінювання, що інтерпретувалося як "тінь" чорної діри.



Таке зображення центру нашої галактики отримали вчені раніше / Фото Event Horizon Telescope

Критично важливо, зазначають автори нової роботи, що їхня модель за участю темної матерії також здатна відтворити подібну картину, йдеться в короткому огляді дослідження на сайті Інституту астрофізики Ла-Плата. Комп’ютерні симуляції показують, що речовина, яка обертається навколо щільного ядра темної матерії, може викривляти світло настільки сильно, що формується майже ідентичний світловий ореол.

Провідна авторка дослідження Валентина Креспі зазначає, що з наявних даних неможливо однозначно відрізнити чорну діру від ферміонного ядра темної матерії. Орбіти зір у центрі галактики наразі однаково добре узгоджуються з обома моделями.

Перевага альтернативної гіпотези полягає в її універсальності, адже вона пояснює структуру галактики одним фізичним механізмом, а не двома окремими компонентами.

Остаточну відповідь, імовірно, зможуть дати майбутні спостереження. Надчутливі інструменти здатні зафіксувати так звані фотонні кільця – специфічні ознаки горизонту подій, які мають бути притаманні лише чорним дірам. Їхня відсутність стала б серйозним аргументом на користь сценарію з темною матерією.