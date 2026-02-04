Завдяки новим радіоспостереженням вчені не лише підготували масштабний набір даних, а й виявили несподівані особливості структури, що підтримує цілісність нашого космічного дому.

Дивіться також Наскільки реально змінити траєкторію астероїда ядерним вибухом: учені мають погані новини

Як вченим вдалося побачити невидимий захист галактики?

Дослідники з Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади використали новий телескоп у радіоастрофізичній обсерваторії в Британській Колумбії для сканування північного неба.

Звичайне світло не дозволяє зафіксувати магнітні структури, проте радіохвилі на різних частотах здатні проходити крізь перешкоди та виявляти приховані процеси.

Професорка Джо-Енн Браун наголошує, що без магнітного поля Чумацький Шлях просто схлопнувся б під дією власної сили тяжіння. Цей "невидимий інгредієнт" безпосередньо впливає на те, як переміщується міжзоряна речовина та де саме з'являються нові світила.



Ребекка Бут, Анна Ордог та Алекс Хілл поруч із телескопом, який використовувався для збору даних для їхнього дослідження / Фото Conseil National de Recherches Canada

Для побудови карти вчені застосували метод спостереження за обертанням Фарадея. Це явище дещо нагадує заломлення світла у склянці води: коли радіохвилі проходять крізь іонізований газ із магнітними полями, вони змінюють свою орієнтацію, ніби закручуються.

Що дало це дослідження?

Відстежуючи ці зміни, команда змогла відтворити архітектуру магнітних полів навколо нашої Сонячної системи. Результати роботи були опубліковані в січні 2026 року в жкрналі The Astrophysical Journal, а повний набір даних проєкту GMIMS відкрили для світової наукової спільноти, щоб допомогти у створенні точних моделей еволюції Всесвіту.

Одним із найважливіших відкриттів стала магнітна аномалія в рукаві Стрільця. У той час як загальне поле галактики спрямоване за годинниковою стрілкою, у цьому конкретному регіоні воно рухається у протилежному напрямку.



Схема галактики Молочний Шлях, що показує зворотне магнітне поле від рукава Стрільця / Фото Jo-Anne Brown

Довгий час науковці не розуміли, як відбувається цей перехід, поки не з'ясували, що межа розвороту поля розташована по діагоналі. На основі цих даних було розроблено нову тривимірну модель, яка візуалізує цей складний механізм "магнітного розвороту".