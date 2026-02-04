Благодаря новым радионаблюдениям ученые не только подготовили масштабный набор данных, но и обнаружили неожиданные особенности структуры, поддерживающей целостность нашего космического дома.

Смотрите также Насколько реально изменить траекторию астероида ядерным взрывом: у ученых плохие новости

Как ученым удалось увидеть невидимую защиту галактики?

Исследователи из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады использовали новый телескоп в радиоастрофизической обсерватории в Британской Колумбии для сканирования северного неба.

Обычный свет не позволяет зафиксировать магнитные структуры, однако радиоволны на разных частотах способны проходить сквозь препятствия и выявлять скрытые процессы.

Профессор Джо-Энн Браун отмечает, что без магнитного поля Млечный Путь просто схлопнулся бы под действием собственной силы тяжести. Этот "невидимый ингредиент" непосредственно влияет на то, как перемещается межзвездное вещество и где именно появляются новые светила.



Ребекка Бут, Анна Ордог и Алекс Хилл рядом с телескопом, который использовался для сбора данных для их исследования / Фото Conseil National de Recherches Canada

Для построения карты ученые применили метод наблюдения за вращением Фарадея. Это явление несколько напоминает преломление света в стакане воды: когда радиоволны проходят сквозь ионизированный газ с магнитными полями, они меняют свою ориентацию, будто закручиваются.

Что дало это исследование?

Отслеживая эти изменения, команда смогла воссоздать архитектуру магнитных полей вокруг нашей Солнечной системы. Результаты работы были опубликованы в январе 2026 года в журнале The Astrophysical Journal, а полный набор данных проекта GMIMS открыли для мирового научного сообщества, чтобы помочь в создании точных моделей эволюции Вселенной.

Одним из важнейших открытий стала магнитная аномалия в рукаве Стрельца. В то время как общее поле галактики направлено по часовой стрелке, в этом конкретном регионе оно движется в противоположном направлении.



Схема галактики Молочный Путь, показывающая обратное магнитное поле от рукава Стрельца / Фото Jo-Anne Brown

Долгое время ученые не понимали, как происходит этот переход, пока не выяснили, что граница разворота поля расположена по диагонали. На основе этих данных была разработана новая трехмерная модель, которая визуализирует этот сложный механизм "магнитного разворота".