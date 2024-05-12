После этого события Солнце выпустило еще одну мощную солнечную вспышку X1.5 в 7:44 утра по восточному времени, что подтвердили официальные представители NASA.

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Необычное поведение Солнца

Вспышки X-класса, мощного типа, случаются относительно редко, но в последние дни Солнце продемонстрировало целую серию таких вспышек, усиливая зрелищность земного полярного сияния, которое, в частности, можно было наблюдать и в Украине.

Видео Space.com демонстрирует, как выглядела мощная вспышка из массивного солнечного пятна.

NASA заметило, что потенциал солнечных вспышек разрушительный, ведь они влияют на различные системы, такие как радиосвязь, электросети, навигационные сигналы, космические аппараты и безопасность астронавтов. Так, последняя мощная вспышка вывела из строя ряд спутников Starlink, что повлияли на качество работы спутникового интернета во всем мире.

Вспышек будет больше

Прогнозы SWPC предполагают, что область солнечного пятна 3664 будет оставаться активной до понедельника, когда ожидается повышенная солнечная активность, в том числе вероятность большего количества вспышек классов M и X. Этот регион, примерно в 17 раз превышающий ширину Земли, продолжает вызывать научный интерес.

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Кроме того, ученые анализируют корональный выброс массы (КВМ), значительный выброс плазмы и магнитного поля, связанный с основным извержением. Это событие может привести к дополнительному воздействию на земную инфраструктуру, включая электросети, телекоммуникационные сети и спутники на орбите. Среди прочего нас могут ждать дополнительные полярные сияния в отдельных регионах планеты.