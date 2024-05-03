Что сломалось?

Изначально оборудованный четырьмя гироскопами, один из которых служил для резервирования, "Хаббл" прошел техническое обслуживание в 2009 году, во время которого было установлено шесть новых гироскопов.

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Эти гироскопы, подобные маховикам, играют важную роль в направлении телескопа на определенные цели, регулируя скорость их вращения внутри герметичного цилиндра, заполненного вязкой жидкостью.

Сложный механизм этих гироскопов включает колесо, вращающееся со скоростью 19 200 оборотов в минуту, которое приводится в движение электродвигателем, питающимся от проводов, тонких, как человеческий волос. Эта система обнаруживает ежеминутное движение оси колеса, передавая информацию в центральный компьютер "Хаббла" для точных настроек. Кроме того, гироскопы работают на газовых подшипниках, что обеспечивает долговечность и эффективность.

Несмотря на сбой 23 апреля 2024 года, который заставил телескоп перейти в безопасный режим, 29 апреля системы "Хаббла" были успешно восстановлены, что позволило ему возобновить наблюдения. NASA, однако, не разглашает, какие именно системы потерпели сбои в работе.

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Однако, агентство разработало планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить работоспособность телескопа даже в случае, когда только один гироскоп останется функциональным.