Що зламалося?

Початково обладнаний чотирма гіроскопами, один з яких слугував для резервування, "Габбл" пройшов технічне обслуговування в 2009 році, під час якого було встановлено шість нових гіроскопів.

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Ці гіроскопи, подібні до маховиків, відіграють важливу роль у спрямуванні телескопа на визначені цілі, регулюючи швидкість їхнього обертання всередині герметичного циліндра, заповненого в'язкою рідиною.

Складний механізм цих гіроскопів включає колесо, що обертається зі швидкістю 19 200 обертів на хвилину, яке приводиться в рух електродвигуном, що живиться від дротів, тонких, як людська волосина. Ця система виявляє щохвилинний рух осі колеса, передаючи інформацію до центрального комп'ютера "Габбла" для точних налаштувань. Крім того, гіроскопи працюють на газових підшипниках, що забезпечує довговічність і ефективність.

Попри збій 23 квітня 2024 року, який змусив телескоп перейти в безпечний режим, 29 квітня системи "Габбла" були успішно відновлені, що дозволило йому відновити спостереження. NASA, однак, не розголошує, які саме системи зазнали збоїв у роботі.

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А проте, агентство розробило плани на випадок непередбачених обставин, щоб забезпечити працездатність телескопа навіть у випадку, коли лише один гіроскоп залишиться функціональним.