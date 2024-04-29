Що сталося

У п'ятницю NASA оголосило, що "Габбл" автоматично перейшов у безпечний режим. Сталося це ще у вівторок, 23 квітня, коли один із трьох робочих гіроскопів видав хибні показники. Наразі інженери працюють над усуненням проблеми, щоб відновити спостереження телескопа.

Раніше Космічний телескоп "Габбл" знову зламався, але в NASA знають, як його полагодити

Це вже другий випадок, коли космічний апарат зупиняє свої наукові операції через ту саму проблему. Раніше, в листопаді 2023 року, один із гіроскопів повернув на Землю схожі дивні показники, що змусило систему перейти в безпечний режим. Наступного дня телескоп відновив роботу, але згодом знову зупинився. Остаточно його повернули до життя в середині грудня 2023 року.

Гіроскопи використовуються для визначення напрямку, в якому спрямований телескоп, і для підтримки його орієнтації, тож це один з найважливіших його елементів. "Габбл" стартував із шістьма гіроскопами на борту, але сьогодні працюють лише три. За потреби телескоп може працювати лише з одним, але для більшої ефективності він використовує всі три.

Одне з рішень, яке розглядають інженери, полягає в тому, щоб переналаштувати його на роботу з одним гіроскопом, а два інших залишити в резерві.

NASA очікує, що "Габбл" продовжить робити революційні відкриття, працюючи з іншими обсерваторіями, такими як космічний телескоп Джеймса Вебба, протягом цього десятиліття і, можливо, в наступному,

– йдеться в заяві космічного агентства.

"Габбл" був запущений у 1990 році як новаторський оптичний космічний телескоп і з того часу надав величезну кількість неймовірних зображень та зробив значний внесок у наше розуміння космосу. За час свого перебування на орбіті старіючий телескоп подолав і інші невдачі, але NASA впевнене у його відновленні.