Несправність гіроскопа, який відповідає за визначення орієнтації обсерваторії в просторі, є основною технічною проблемою. HST покладається на можливості точного наведення для виконання своєї місії з дослідження конкретних областей далекого космосу.
Читайте на сайті Італійське космічне агентство показало багатоцільовий модуль для життя на Місяці
У 2009 році, під час п'ятої і останньої місії технічного обслуговування, астронавти замінили гіроскопи, але наразі лише три з шести гіроскопів працюють.
Що трапилося
Проблемний гіроскоп дає нестабільні показники, через що HST автоматично переходить у безпечний режим. Вперше це сталося 19 листопада, а потім – 21 і 23 листопада. У безпечному режимі наукові операції тимчасово призупиняються, оскільки телескоп очікує нових команд з Землі, як заявляє NASA.
Дивіться також Ракети SpaceX звинуватили в пробиванні "атмосферних дір" і створенні дивних "полярних сяйв"
NASA уточнює, що, в принципі, HST не обов'язково повинен активувати всі три гіроскопи, що залишилися. Хоча для оптимальної ефективності управління активується повний комплект, телескоп може адекватно функціонувати навіть з одним гіроскопом.
Науковці зберігають оптимізм щодо вирішення проблеми з гіроскопом і очікують, що незабаром космічний телескоп "Габбл" повернеться до нормальної роботи.