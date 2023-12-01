Несправність гіроскопа, який відповідає за визначення орієнтації обсерваторії в просторі, є основною технічною проблемою. HST покладається на можливості точного наведення для виконання своєї місії з дослідження конкретних областей далекого космосу.

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У 2009 році, під час п'ятої і останньої місії технічного обслуговування, астронавти замінили гіроскопи, але наразі лише три з шести гіроскопів працюють.

Що трапилося

Проблемний гіроскоп дає нестабільні показники, через що HST автоматично переходить у безпечний режим. Вперше це сталося 19 листопада, а потім – 21 і 23 листопада. У безпечному режимі наукові операції тимчасово призупиняються, оскільки телескоп очікує нових команд з Землі, як заявляє NASA.

Це не перший випадок, коли космічний телескоп "Габбл" стикається з несправностями гіроскопів. У 2018 році схожа ситуація призвела до того, що обсерваторія перейшла в безпечний режим з повною відмовою гіроскопа. Однак роботу телескопа було успішно відновлено, і збір наукових даних відновився.

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NASA уточнює, що, в принципі, HST не обов'язково повинен активувати всі три гіроскопи, що залишилися. Хоча для оптимальної ефективності управління активується повний комплект, телескоп може адекватно функціонувати навіть з одним гіроскопом.

Науковці зберігають оптимізм щодо вирішення проблеми з гіроскопом і очікують, що незабаром космічний телескоп "Габбл" повернеться до нормальної роботи.