Слід зазначити, що майбутнє середовище для проживання астронавтів на Місяці повинне пройти низку випробувань, які покликані довести, що капсула може гарантувати забезпечення герметичного середовища, систем життєзабезпечення, радіаційного захисту та захисту від можливих мікрометеоритних дощів.

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Хоча конкретні деталі проєкту залишаються нерозкритими, попередня інформація свідчить про циліндричну конструкцію, що живиться від великих сонячних панелей, підтримувану шарнірними опорами для запобігання коченню.

Співпраця з NASA

Попри ажіотаж навколо цього проєкту, залишаються питання щодо його реалізації та заселення Місяця. Thales Alenia Space пройшла перевірку NASA на відповідність вимогам космічного агентства, що підтверджує відповідність вимогам NASA.

Прихильність ASI до дослідження Місяця була закріплена в "спільній заяві про наміри" в рамках програми NASA "Артеміда" в 2020 році, підкреслюючи спільну зацікавленість у просуванні спільної діяльності з дослідження Місяця, зокрема, повернення людей на поверхню Місяця.

Однак, перш ніж багатоцільове середовище проживання стане частиною програми "Артеміда", на початку наступного року вона має успішно пройти "Огляд концепції місії NASA". Цей огляд є важливою віхою, необхідною для переходу проєкту до наступних етапів, які зосереджуються на розробці критично важливих технологій і модулів.

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Оскільки перспектива тривалого перебування на Місяці все більше наближається до реальності, космічна спільнота з нетерпінням чекає на подальший розвиток подій і розуміння майбутнього місячного середовища проживання, що ознаменує нову еру в дослідженнях людини за межами Землі.