Під керівництвом Шона Реймонда, астронома з Астрофізичної лабораторії Бордо у Франції, дослідницька група вивчила потенційні наслідки наближення зірки-вигнанця на відстань 100 астрономічних одиниць (а.о.), що в 100 разів перевищує середню відстань між Землею і Сонцем.

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Що пророкують дослідники

У своїй роботі науковці наголосили, що Земля має приблизно мільярд років придатних для життя умов на поверхні. Хоча на орбіти планет в першу чергу впливають секулярні та резонансні збурення, в дослідженні вивчався вплив на ці орбіти зірок, що проходять повз них.

За допомогою комп'ютерного моделювання дослідники отримали обнадійливий результат: існує ймовірність понад 95 відсотків, що жодна з восьми планет Сонячної системи не буде повністю знищена. Однак, якщо зоря-вигнанець наблизиться досить близько, існує чимала ймовірність того, що виживуть лише Земля та Юпітер, або, в екстремальному сценарії, всі вісім планет можуть бути викинуті за межі Сонячної системи.

Що загрожує Землі

Дослідники окремо виділили потенційні руйнівні сценарії для Землі, включаючи гігантське зіткнення з Місяцем або Венерою, або зіткнення з Сонцем. Інші наслідки можуть включати переміщення Землі на більш віддалену і холодну орбіту, викид у міжзоряний простір або захоплення гравітаційними силами зорі, що пролітатиме повз.

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Наскільки це взагалі реально

Заспокоїмо вас, адже перейматися не варто – попри ці теоретичні можливості, ймовірність таких катастрофічних сценаріїв надзвичайно низька. У дослідженні зазначається, що прольоти ближче 100 а.о., які можуть суттєво вплинути на планетні орбіти, відбуваються статистично раз на 100 мільярдів земних років у нинішньому галактичному сусідстві.

Хоча дослідження цих сценаріїв кінця світу дає цінну інформацію про стабільність нашої Сонячної системи, науковці наголошують на вкрай рідкісній ймовірності цих подій, які можуть порушити її усталений порядок.