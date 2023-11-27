Кінець епохи

План NASA з виведення МКС з експлуатації передбачає її безпечне згоряння в атмосфері Землі. Однак приголомшлива вартість частково пояснюється рішенням космічного агентства виключити використання російських апаратів, натомість в планах використати більш дорогі та надійні американські рішення.

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План виведення станції з експлуатації не лише знаменує собою певний кінець епохи в дослідженні космосу, але й завершує десятиліття наукового співробітництва, зокрема у сфері відносин між США та Росією.

Майя Кросс, політолог з Північно-Східного університету, зауважила:

З точки зору цивільного співробітництва, я думаю, багато хто назвав би це найбільшим проєктом, який коли-небудь здійснювався в історії людства.

Існує два варіанти

Два широкі варіанти зняття МКС з орбіти передбачають або неконтрольоване падіння станції до Землі, або організацію більш контрольованого спуску за допомогою спеціалізованого космічного корабля.

Однак ризик неконтрольованого входження в атмосферу викликає значне занепокоєння. Така подія може призвести до загибелі людей, поранень і значних матеріальних збитків на Землі.

Мінімізація уламків, які потенційно можуть впасти на населені райони, зараз є найважливішим завданням для науковців. Виклик ускладнюється тим, що МКС облітає всю планету кожні 90 хвилин і повинна ретельно керуватися під час свого спуску.

NASA шукає рішення

Перед NASA стоїть грандіозне завдання розробити і сконструювати спеціальний апарат з достатньою потужністю, щоб звести МКС з орбіти, зберігаючи при цьому контроль над її спуском. Навіть з потенційною допомогою американських кораблів Dragon від SpaceX це завдання залишається серйозним викликом.

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Попри невизначеність і виклики, МКС приречена на драматичне завершення. Незалежно від того, чи це буде контрольований спуск, чи неконтрольоване повернення, космічна станція зробить останній яскравий спалах у небі, символізуючи кінець епохи, позначеної міжнародним співробітництвом і революційними науковими досягненнями.