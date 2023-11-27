Науковці PSI на чолі з Алексісом Родрігесом виявили ознаки існування соляних льодовиків на поверхні Меркурія. Ці регіони мають схожість з екстремальними, багатими на сіль середовищами на Землі, де вдається зберегти життя.

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Родрігес пояснює, що специфічні сполуки солі на Землі створюють придатні для життя ніші навіть у найсуворіших умовах, де вони зустрічаються, наприклад, у посушливій пустелі Атакама в Чилі.

Такий хід думок змушує нас замислитись над можливістю існування на Меркурії підповерхневих ділянок, які можуть бути більш гостинними, ніж його сувора поверхня,

– розповідає науковець.

Зонд NASA "Мессенджер" раніше виявив наявність на Меркурії таких летких сполук, як натрій, калій, сірка і хлор. Спочатку вчені вважали, що ці сполуки зникли через близькість планети до Сонця і відсутність атмосфери.

Цікаві знахідки

Нещодавнє дослідження було зосереджене на двох конкретних областях – ударному кратері Радітладі та регіоні Бореаліс Хаос поблизу північного полюса. Аналіз цих регіонів привів дослідників до висновку, що в підземних льодовикоподібних утвореннях, виявлених під час зіткнень з астероїдами, існує значна кількість летких сполук.

На думку дослідників, ці шари солі, ймовірно, виникли в далекому минулому Меркурія, коли вулканічна активність вивільняла водяну пару, що містила натрій. Вода конденсувалася в тимчасових басейнах, а коли Сонце випаровувало воду, шари натрію накопичувалися протягом мільярдів років.

Дослідники припускають, що ці шари солі можуть містити ознаки життя, проводячи паралелі з суворими соляними басейнами на Землі, які, як відомо, є притулком для мікробного життя.

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Окрім відкриття летких сполук і соляних льодовиків, планетарна спільнота очікує на прибуття зонда BepiColombo у 2025 році. Спільними зусиллями Європи та Японії BepiColombo готовий розкрити ще більше таємниць, що оточують загадкову планету Меркурій. Безпосередньо перед ним стоїть завдання розкрити ще більше таємниць, пов'язаних із загадковою планетою Меркурій.