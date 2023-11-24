Відкрита у 2017 році роботизованою обсерваторією Wide Angle Search for Planets (WASP), екзопланета WASP-107b обертається в сузір'ї Діви, розташованому в системі WASP-107. По суті планета є газовим гігантом з розмірами, подібними до Юпітера, і масою, що наближається до маси Нептуна.
Читайте на сайті Невідомий об'єкт зіткнувся з Юпітером, спричинивши вражаючий вибух
Як вдалося дізнатися про унікальність планети
WASP-107b має несподівано "пухнасту" атмосферу, що надає унікальну можливість для ретельного вивчення планети. Найлегше це зробити, коли вона проходить на тлі власної зорі, тоді місцеве сонце просвітлює її і ми бачимо транзит WASP-107b поверхнею зорі WASP-107.
Використовуючи інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) космічної обсерваторії Джеймса Вебба, дослідникам вдалося "заглибитися" в атмосферу WASP-107b, розплутавши гобелен явищ, які сприяють кращому розумінню еволюції та різноманітності екзопланет.
Інструмент The Mid-Infrared Instrument на борту Джеймса Вебба / Фото NASA
Особливі характеристики атмосфери WASP-107b дозволили фотонам глибше проникати від зорі-господаря, що призвело до несподіваного скупчення діоксиду сірки. Однак найдивовижнішим відкриттям стало виявлення силікатних частинок, первинних компонентів земного піску, що утворюють хмари в атмосфері екзопланети.
При температурі, що сягає приблизно 500°C, ці силікати створюють унікальний цикл дощу, випаровуючись на менших висотах, а потім піднімаючись, знову об'єднуються в хмари.
Ілюстрація WASP-107b, унікальної газової екзопланети / Фото NASA
Відсутність метану, характерного для атмосфер газових гігантів, спантеличила вчених. Вони припускають, що атмосфера WASP-107b, тепліша, ніж передбачалося спочатку, перешкоджала накопиченню метану.
Дивіться також Останні миті життя Starship: любитель зафіксував момент виходу корабля у космос на відео
Це відкриття додає ще один шматочок до еволюціонуючого пазлу атмосферного складу в різних космічних ландшафтах, проливаючи світло як на далекі планети, так і на нашу власну Землю.
Поки дослідники продовжують збирати ці космічні знімки, вивчення WASP-107b демонструє широкий спектр можливостей нашого Всесвіту. Дослідники вкотре впевнилися, що велике бачиться на відстані, і з кожним відкриттям наше розуміння космічного гобелену розширюється.