Відкрита у 2017 році роботизованою обсерваторією Wide Angle Search for Planets (WASP), екзопланета WASP-107b обертається в сузір'ї Діви, розташованому в системі WASP-107. По суті планета є газовим гігантом з розмірами, подібними до Юпітера, і масою, що наближається до маси Нептуна.

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Як вдалося дізнатися про унікальність планети

WASP-107b має несподівано "пухнасту" атмосферу, що надає унікальну можливість для ретельного вивчення планети. Найлегше це зробити, коли вона проходить на тлі власної зорі, тоді місцеве сонце просвітлює її і ми бачимо транзит WASP-107b поверхнею зорі WASP-107.

Використовуючи інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) космічної обсерваторії Джеймса Вебба, дослідникам вдалося "заглибитися" в атмосферу WASP-107b, розплутавши гобелен явищ, які сприяють кращому розумінню еволюції та різноманітності екзопланет.

Дослідження виявило наявність водяної пари, діоксиду сірки та хмар, що нагадують "пісок", але помітно відсутній очікуваний метан.



Інструмент The Mid-Infrared Instrument на борту Джеймса Вебба / Фото NASA

Особливі характеристики атмосфери WASP-107b дозволили фотонам глибше проникати від зорі-господаря, що призвело до несподіваного скупчення діоксиду сірки. Однак найдивовижнішим відкриттям стало виявлення силікатних частинок, первинних компонентів земного піску, що утворюють хмари в атмосфері екзопланети.

При температурі, що сягає приблизно 500°C, ці силікати створюють унікальний цикл дощу, випаровуючись на менших висотах, а потім піднімаючись, знову об'єднуються в хмари.



Ілюстрація WASP-107b, унікальної газової екзопланети / Фото NASA

Відсутність метану, характерного для атмосфер газових гігантів, спантеличила вчених. Вони припускають, що атмосфера WASP-107b, тепліша, ніж передбачалося спочатку, перешкоджала накопиченню метану.

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Це відкриття додає ще один шматочок до еволюціонуючого пазлу атмосферного складу в різних космічних ландшафтах, проливаючи світло як на далекі планети, так і на нашу власну Землю.

Поки дослідники продовжують збирати ці космічні знімки, вивчення WASP-107b демонструє широкий спектр можливостей нашого Всесвіту. Дослідники вкотре впевнилися, що велике бачиться на відстані, і з кожним відкриттям наше розуміння космічного гобелену розширюється.