Газовий гігант Юпітер, з його потужним гравітаційним притяганням, був свідком подібних вражаючих зіткнень у минулому. На відміну від деяких з цих потужних зіткнень, нещодавній болід, схоже, не завдав жодних довготривалих видимих пошкоджень газовій атмосфері Юпітера.

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Відома планетарна астрономка Хайді Хаммель, співробітниця лабораторії космічного телескопа NASA "Джеймс Вебб", повідомила про цю подію у своєму твіті, описавши яскравий спалах як болід – падаючу зірку в атмосфері Юпітера.

Боліди на Землі та за її межами

Боліди, подібні до того, що ми спостерігали на відео, не є характерними лише для Юпітера. Невелика кількість цих надяскравих небесних тіл, які зазвичай називають вогняними кулями, щороку потрапляють в атмосферу Землі. Однак через їхнє швидке вигорання і те, що вони часто виникають над великими океанічними просторами, їх складно спостерігати з землі.

Хоча нещодавнє зіткнення вогняної кулі з Юпітером не призвело до значних руйнувань, історичні зіткнення з газовим гігантом залишили по собі довготривалий слід.

У 1994 році Юпітер пережив серію зіткнень з кометою Шумейкеров-Леві 9, створивши "величезні темні шрами в атмосфері планети і піднявши перегріті шлейфи в її стратосферу", згідно з даними NASA.

Хайді Хаммель, яка відіграла ключову роль у спостереженні Шумейкер-Леві 9 за допомогою космічного телескопа НАСА "Хаббл", вважає цю подію поворотним моментом у розумінні потенційних загроз зіткнення з Землею з боку небесних тіл. Інцидент підкреслив важливість моніторингу нашого небесного сусідства і розуміння ризиків майбутніх зіткнень з Землею.

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Попри те, що боліди трапляються час від часу, вони не становлять значної загрози для Землі. Зокрема, успішне випробування NASA DART (подвійне перенаправлення астероїдів) минулого року продемонструвало значний прогрес у здатності людства захищатися від астероїдів. А проте, нещодавнє болідне зіткнення з Юпітером слугує нагадуванням про непередбачувану природу космосу, схожу на гру в космічні бамперні машинки на просторах останньої межі.