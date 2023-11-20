У своїй статті вчені описують, як вони відстежували об'єкт до того, як він врізався в Місяць, і що вони при цьому дізналися.

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Деталі

4 березня 2022 року на поверхню Місяця впав об'єкт невідомого походження. Спочатку припускали, що це верхній ступінь ракети Falcon 9. Відстеження запусків незабаром спростувало цю теорію, і дослідники зробили висновок, що це китайська ракета-носій від місії "Чан'є 5-Т1".

Вчені також виявили, що удар залишив на Місяці подвійний кратер, що дає змогу припустити, що космічне сміття, яке впало, є незвичайним. Вчені відстежували об'єкт протягом семи років до падіння на поверхню Місяця.



Це приблизно 500-метрові ділянки місячної місцевості, зняті LRO, на яких показано місце падіння Chang'e 5-T1 і подвійний кратер, який утворився. Перше зображення показує поверхню до удару, а друге – після. Інші візуальні відмінності рельєфу зумовлені різницею в куті сонячного світла / Фото The Planetary Science Journal/NASA

Команда також спробувала дізнатися більше про ракету-носій під час польоту в космосі, порівнюючи її криву блиску. Науковці виявили, що вона не розгойдувалася, як це роблять інші подібні об'єкти. Ракета-носій зазвичай являє собою порожній корпус із прикріпленим до одного боку важким двигуном. Така його асиметрія призводить до сильного коливання. Відсутність такого хитання наводила на думку, що китайські інженери прикріпили до корпусу навпроти двигуна щось іще, вирівнявши його вагу.

Дослідники зазначають, що чим би це не було, воно залишило другу частину подвійного кратера. Ніхто з Китаю не прокоментував природу ракети-носія і навіть не підтвердив, що він китайського походження.