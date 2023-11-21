На перший погляд, досягнення не здається значущим: інші зонди, на кшталт Вояджера, теж передають інформацію на запаморочливих відстанях. Однак потенційною вигодою тут є швидкість. Основна мета DSOC – передача даних у 10-100 разів швидше, ніж можуть радіочастотні апарати, які використовують інші космічні кораблі. Це особливо важливо, оскільки складність космічної техніки та обсяг даних, який їй потрібно передавати на Землю, постійно зростає, а майбутні подорожі на Марс вкрай потребують нових і швидких способів зв'язку.

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Деталі

Технологія оптичного зв'язку, використана в DSOC, не є новою і вже демонструвалася на низьких орбітах Землі та в напрямку Місяця. Однак у глибокому космосі вона застосовується вперше. Для налаштування лазерного променя на такі великі відстані потрібна надзвичайно висока точність. Команда NASA сказала, що це так само складно, як відстежувати за допомогою лазерної указки рух дрібної монети на відстані 2 кілометрів.

Перше світло від "Психеї" було зафіксовано 14 листопада, коли лазерний приймач на борту космічного апарата виявив лазерний маяк у Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії. Маяк допоміг передавачу точно націлити лазер лінії зв'язку на приймальну станцію, розташовану приблизно за 130 кілометрах звідти.

Ця технологія використовує більш щільні хвилі ближнього інфрачервоного світла порівняно з радіохвилями, що дає змогу передавати більше даних. Своєю чергою, це дає більше можливостей для наукових досліджень і отримання докладної інформації про космос. Наприклад, улюблені широкою публікою фотографії космічних об'єктів важать гігабайти або навіть більше.

Міра Срінівасан, керівниця експерименту DSOC, зазначила, що хоча передача і прийом даних були швидкими й успішними, попереду ще багато роботи. Очікується, що технологія буде доопрацьована для забезпечення стійкої передачі даних великого обсягу на Землю.