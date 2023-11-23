Примітно, що єдине у світі відеосвідчення останніх хвилин життя зорельота надійшло з несподіваного джерела – від астронома-любителя Скотта Фергюсона. У той час як всі погляди були прикуті до місця запуску в Бока-Чіка, Фергюсон розташувався за сотні кілометрів від нього, у флоридському містечку Ісламорада, на іншому березі Мексиканської затоки.

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Фергюсон, який роками відстежував запуски ракет з мису Канаверал за допомогою свого 11-дюймового телескопа, був єдиним спостерігачем, який зафіксував подорож Starship. Попри те, що йому не вдалося зняти перший запуск через те, що ракета залишилася за горизонтом, він добре підготувався до другої спроби.

Використовуючи спеціально пристосований телескоп і дані з траєкторних сайтів, Фергюсону вдалося зафіксувати політ ракети. Однак лише після руйнування системи він зміг зняти відео, розпізнавши орієнтир у хмарі, що утворилася внаслідок детонації.

Його відео задокументувало некерований політ залишків Starship, зафіксувавши відокремлену носову частину з "крилами" та видимі струмені палива.

Останній політ Starship: дивіться відео

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Кадри, записані Фергюсоном, демонструють Starship на висоті близько 150 кілометрів, що перевищує умовну межу космосу. Хоча подорож зорельота була обірвана у зменшеному вигляді, SpaceX придбала відео у астронома-аматора. Ці унікальні кадри додають цінну інформацію для оцінки інциденту.