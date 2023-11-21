Другий запуск Starship, який відбувся у суботу 18 листопада, ознаменував собою значні поліпшення у порівнянні з першою спробою 20 квітня цього року. Starship відокремився від першого ступеня і продовжував свій політ протягом майже 10 хвилин, перш ніж зіткнувся з нештатною ситуацією на висоті майже 150 кілометрів.

Як це було Нарешті це сталося: космічний корабель Starship здійснив успішний випробувальний політ

Інженери SpaceX досягли значних успіхів у підвищенні безпеки своїх ракетних систем, демонструючи прогрес на шляху до безаварійних запусків.

Чому запуск можна вважати успішним

На відміну від першого запуску у квітні, нещодавня аварія не призвела до наземних пошкоджень, в тому числі не завдала шкоди інфраструктурі стартового майданчика. SpaceX посилила стартовий стіл сталевою пластиною і впровадила систему подачі води для охолодження. Ілон Маск повідомив, що новий укріплений стіл, протестований під час запуску 18 листопада, не отримав жодних ознак пошкодження, запевнивши, що ремонт не знадобиться.

Однак Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило про свою участь у розслідуванні після запуску. Розслідування триває, і до його завершення робити висновки чи прогнози залишаються передчасними. Процес регулювання може вийти за рамки 3-4 тижнів, які Маск передбачив для наступної спроби запуску.

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Маск також заявив, що три нові ракети вже перебувають на завершальній стадії підготовки в майстернях компанії. Це свідчить про потенційне збільшення частоти запусків Starship у наступному році, за умови отримання схвалення регуляторних органів.