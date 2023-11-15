Інцидент стався з 38-річним співробітником SpaceX Лонні ЛеБланом, який загинув у Південному Техасі внаслідок нещасного випадку під час закріплення ізоляційних матеріалів на одному з транспортних засобів.

А тим часом SpaceX готує Starship до потенційного запуску найближчим часом

Розслідування виявило відсутність протоколів безпеки під час транспортування пінопласту, оскільки працівники, як повідомляється, не мали необхідних ременів для закріплення матеріалу. Шокує те, що про цей інцидент і щонайменше 600 інших травм різного ступеня тяжкості за останні дев'ять років не було повідомлено громадськості.

Компанія приховує травматизм працівників

Попри регуляторні вимоги, SpaceX не повідомляла про загальну кількість щорічних травм в Управління з охорони праці та здоров'я (OSHA) з 2016 року. Приблизно 400 з виявлених травм сталися протягом цих років, про які не повідомлялося, що викликає занепокоєння про кризу безпеки в компанії.

Звіт розкриває випадки серйозних прогалин у безпеці працівників, які часто пояснюються хаотичністю на робочому місці, недостатньою підготовкою персоналу або виснаженням. Людські жертви, пов'язані з підтриманням амбітних темпів виробництва компанії Маска, очевидні, і поширюються не лише на SpaceX, а й на компанію Tesla, яка виробляє електромобілі.

Інспектори OSHA виявили, що компанія не забезпечила необхідних кріплень, щоб запобігти небезпеці пінопластової ізоляції. SpaceX визнала ці проблеми і зобов'язалася впровадити нові заходи безпеки.

Серед 600 травм, про які повідомляє Reuters, були:

порізи,

переломи кісток,

вивихи,

розтрощені пальці або кисті рук,

перелом черепа,

черепно-мозкова травма,

струс мозку,

ампутації,

травми очей.

Співробітники, опитані Reuters, зазначили, що Маск часто розглядав безпеку як відповідальність окремих працівників, не рекомендуючи використовувати жовтий колір, оскільки він "не любив яскраві кольори".

Колишні працівники розповіли про те, як під час випробування під тиском частина ракети проломила череп працівника, внаслідок чого він впав у кому. Попри ці інциденти, регуляторні органи не наклали санкцій, окрім незначних штрафів у розмірі від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

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Заводи SpaceX у Південному Техасі, де базується ракета Starship Mars, особливо критикують за проблеми з безпекою. Працівники нібито працюють понад 80 годин на тиждень і навіть ночують на об'єкті. Культура компанії, яка надає перевагу швидкому виробництву, а не більш суворій програмі навчання та усуненню відомих дефектів, викликає занепокоєння щодо безпеки працівників.

Критики стверджують, що SpaceX не повинна бути звільнена від забезпечення безпеки своїх працівників, наголошуючи на необхідності підзвітності перед обличчям інноваційної, але потенційно небезпечної роботи.