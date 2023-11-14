У повідомленні через в соцмережі X (раніше Twitter) компанія SpaceX заявила, що планує бути готовою до запуску "вже 17 листопада" за умови отримання схвалення FAA, інформує 24 Канал. Прогрес компанії підкреслюється встановленням вибухівки системи припинення польоту (FTS) у четвер.

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Встановлення вибухівки FTS свідчить про те, що SpaceX наближається до фази запуску. Слід зазначити, що SpaceX може пройти принаймні ще один процес розбирання та збирання ракетної системи перед фактичним запуском.

Чи стартує Spaceship вчасно?

На час оголошення потенційного запуску можуть вплинути поточні дискусії між SpaceX і Федеральним управлінням цивільної авіації США. Очікується, що оголошення про запуск може відбутися на початку цього тижня.

Наразі SpaceX очікує на завершення екологічної експертизи Службою охорони рибних ресурсів та дикої природи щодо нової інфраструктури стартового майданчика Starship. Модифікації, включаючи систему придушення води і важкі сталеві пластини під стартовим майданчиком, були впроваджені після першого польоту в квітні для вирішення проблеми шуму і вихлопних шлейфів.

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Очікується, що після завершення екологічної експертизи FAA надасть SpaceX дозвіл на наступний запуск після перевірки безпеки та розслідування невдалого квітневого польоту.

За даними берегової охорони, потенційною датою запуску наразі є 15 листопада, яка, ймовірно, буде змінена на 17 листопада в майбутньому повідомленні для мореплавців. Однак фактична дата запуску може змінитися через такі фактори, як затримка з отриманням дозволу, технічні проблеми або інші непередбачувані виклики.