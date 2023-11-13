Багато спіральних галактик, що спостерігаються у Всесвіті, мають центральне з'єднання або перемичку, в тому числі і наша галактика Молочний Шлях (Чумацький Шлях).

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Як утворюються перемички

Передбачається, що вони виникають не відразу, а в процесі еволюції галактики, завдяки хвилям густини, і вимагають достатнього спокою в динамічному плані зоряних дисків, оскільки сильна турбулентність в газі, характерна для дуже далеких дискових галактик, може пригнічувати або затримувати формування перемичок, через що вони майже не спостерігаються при значеннях червоного зміщення вище 1,5.

Найвіддаленіша галактика з перемичкою

Команда астрономів під керівництвом Луки Костантина з Іспанського центру астробіології повідомила про відкриття рекордно далекої спіральної галактики з перемичкою Ceers-2112, зроблене в рамках огляду глибокого неба CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science Survey), що проводиться "Джеймсом Веббом". Вчені також використовували в роботі спостереження телескопа "Габбл".



Галактика Ceers-2112 / Фото Nature

(a)Зображення Ceers-2112,

(b) Елементи спіральної структури і перемички галактики,

(c) Двовимірна модель перемички і диска.

Фотометричне червоне зміщення Ceers-2112 склало 3,03, вона характеризується зоряною масою 3,9×109 мас Сонця і віком 620 мільйонів років. Передбачається, що зоряний диск галактики сформувався при z≈5, з'єднання – через двісті мільйонів років, а вся фаза формування структури зайняла близько чотирьохсот мільйонів років.

Властивості Ceers-2112 роблять її найвіддаленішим попередником Молочного Шляху, як за структурою, так і за історією формування. Цілком можливо, що велика частка газу, яка зазвичай спостерігається в галактиках з великим червоним зміщенням, могла бути швидко поглинута під час фази росту диска, ще до того, як почало формуватися з'єднання.

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Це відкриття дуже важливе для нашого розуміння еволюції галактик, особливо в ранньому Всесвіті. Це означає, що динамічно холодні зоряні диски могли сформуватися, коли Всесвіту було лише кілька мільярдів років, а також накладає обмеження на розподіл темної матерії в галактиках у той час.