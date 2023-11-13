Як це сталося

Астронавти провели близько семи годин за межами МКС, займаючись ремонтними роботами на опорній конструкції однієї з сонячних панелей. Інцидент стався, коли Могбелі ненавмисно відпустила ручку своєї сумки з інструментами, що на мить залишилося непоміченим.

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Диспетчери центру управління польотом, які спостерігали за виходом у відкритий космос через камери на корпусі станції, пізніше помітили, що сумка з інструментами відлетіла.

Важливо зазначити, що інструменти, які знаходилися у зниклій сумці, не були потрібні для виконання завдань під час виходу у відкритий космос. Фахівці Центру управління польотами провели ретельний аналіз траєкторії польоту інструментальної сумки і визначили, що ризик її зіткнення з МКС низький, що гарантує безпеку екіпажу орбітальної станції.

За наявними даними, очікується, що загублена сумка з інструментами перебуватиме на орбіті Землі протягом декількох місяців, після чого увійде в атмосферу. Після входу в атмосферу сумка, як очікується, повністю згорить. Цікаво, що в деяких районах планети новий об'єкт на орбіті можна побачити навіть у бінокль.

Це ж було вже

Слід зауважити, що такий інцидент з астронавтами NASA трапився не вперше. Раніше сумку з інструментами загубила американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин Пайпер. Сталося це в ході місії EVA STS-126 18 листопада 2008 року під час обслуговування сонячних панелей.

До речі, тоді орієнтовна вартість втраченого обладнання становила 100 000 доларів США. Цікаво яка ціна інструментів цього разу. Загалом це вже четвертий випадок, коли астронавти гублять щось в космосі.

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Хоча інцидент не становить безпосередньої загрози для МКС або її екіпажу, він слугує нагадуванням про складнощі та виклики, пов'язані з діяльністю людини в космічному просторі. NASA продовжує уважно стежити за ситуацією, наголошуючи на загальній безпеці та функціональності МКС.