Зображення поєднує в собі знімки у видимому та інфрачервоному світлі, отримані від Хаббла та Вебба відповідно. Спостереження Вебба були зроблені в рамках програми "Першочергові позагалактичні області для вивчення реонізації та лінзування" (PEARLS), а дані Хаббла були зібрані в рамках програми "Прикордонні поля", яка розпочалась у 2014 році.

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Переваги співпраці

Очевидно, що світло видимих довжин хвиль ми можемо бачити на власні очі та за допомогою обладнання Хаббла. Однак інфрачервоне світло – зовсім інша справа. Це справа вже для пильного ока Вебба, який вміє бачити за червоною межею електромагнітного спектра. Коли він визначає інфрачервоне випромінювання, його процесор присвоює видимі довжини хвиль цим невидимим джерелам, таким чином роблячи свої знімки доступними для нашого ока.

На новому зображенні блакитні галактики розташовані ближче до нас, і їх легше бачити Хабблу, тоді як червоні галактики віддаленіші, і їх найкраще бачить Вебб. Вчені детально описують окремі аспекти зображення.

В одній статті, опублікованій в Astronomy and Astrophysics, описали "надзвичайно збільшену зірку-монстра" на прізвисько Мотра, на честь вигаданого монстра, який відіграє важливу роль у франшизі про Ґодзіллу.

В іншій роботі детально описано 14 перехідних об'єктів, що спостерігаються в скупченні галактик. Ці перехідні об'єкти — це об'єкти, спостережувана яскравість яких змінюється з часом, що спричиняє мерехтіння різних кольорів в окулярі телескопа. Дослідники вважають, що два перехідні процеси із цих чотирнадцяти є надновими — потужними вибухами, які відбуваються наприкінці життя зірки.

Ми називаємо MACS0416 галактичним скупченням "Різдвяна ялинка", тому що воно таке барвисте через ці мерехтливі вогники, які ми в ньому знаходимо. Ми бачимо перехідні процеси всюди,

– каже Хаоцзін Ян, астрофізик з Університету Міссурі в Колумбії і провідний автор однієї з робіт, в тому ж релізі.



Скупчення галактик "Різдвяна ялинка" із видимими областями гравітаційного лінзування / Фото NASA

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На зображенні чітко видно прояв явища гравітаційного лінзування – коли ті чи інші масивні об'єкти своєю гравітацією викривлюють потоки світла, які прямують з-за них до нас. На фотографії це проявляється помітними заокругленими лініями, які ніби обертаються довкола центральної частини.

Зірка Мотра розташована в галактиці, яка існувала близько трьох мільярдів років після Великого вибуху. Дослідницька група вважає, що зірка-монстр, ймовірно, знаходиться в подвійній системі з іншою надгігантською зіркою, яку команда доречно назвала Годзіллою. Мотра перевищує масу нашого Сонця в 10 000 – 1 мільйон разів.



Зірка Мотра / Фото NASA