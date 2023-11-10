Електричний ракетний двигун потужністю 12 кВт, розроблений компанією Aerojet Rocketdyne, буде інтегрований у місячну орбітальну станцію Gateway для утримання і корекції орбіти.

А тим часом Проблему вирішено: США повністю профінансують місію NASA з повернення зразків з Марса

Це досягнення перевершує показники попереднього електроракетного двигуна потужністю 4,5 кВт, що означає стрибок у розвитку можливостей для майбутніх космічних досліджень. Новий двигун здатний забезпечити польоти вглиб Сонячної системи і на більш високих швидкостях, розширюючи горизонти космічних подорожей.

У липні компанія Aerojet Rocketdyne доставила перший двигун у випробувальний центр NASA імені Гленна в Клівленді. Агрегат пройшов випробування у вібраційній і вакуумній камерах центру, що є найважливішим етапом забезпечення його надійності в складних умовах космосу.

Другий двигун на підході

Постачання другого двигуна заплановано на 2024 рік, після чого планується провести кваліфікаційні випробування, зокрема імітацію режимів тяги для маневрування станції Gateway на місячну орбіту.

Під час випробувань двигун проходитиме вогневі випробування тривалістю близько чотирьох років або 23 000 годин. Така тривалість дає змогу провести всебічні оцінки за тривалих навантажень, що гарантує стійкість двигуна протягом тривалого часу.

Станція Gateway розрахована на встановлення трьох таких потужних двигунів, які отримують енергію від системи сонячних батарей потужністю 60 кВт.

Двигуни будуть встановлені на силовому елементі станції (СЕЕ), запуск якого заплановано на листопад 2025 року за допомогою важкої ракети SpaceX Falcon Heavy.

Однією з помітних переваг електроракетних двигунів, зокрема іонних, що використовують ефект Голла, є їхня виняткова ефективність. Не володіючи великою тягою, ці двигуни можуть працювати безперервно протягом багатьох років при обмеженому запасі палива. У цьому випадку двигуни AEPS працюють на ксеноні, і 2-тонний ксеноновий бак на станції може забезпечувати їхню роботу протягом 15 років.

Дивіться також Космічний телескоп Джеймса Вебба може розкрити загадкові таємниці Молочного Шляху

У перспективі станція Gateway може стати найважливішим вузлом для польотів на поверхню Місяця і складання космічних апаратів для експедицій на Марс. У цих місіях передбачається широке використання двигунів AEPS, оскільки вони економічні та ефективні, що є перспективним рішенням до створення ядерних ракетних двигунів.

Крім того, під керівництвом німецької компанії OHB тривають роботи зі створення системи ксенонового заправлення (Xenon Transfer System), яка може подовжити термін експлуатації Moon Gateway за рахунок періодичного дозаправлення.