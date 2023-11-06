Галактичний центр Молочного Шляху був об'єктом численних досліджень, проте багато таємниць залишаються нерозгаданими. Вчені прагнуть зрозуміти, яку роль відіграє надмасивна чорна діра Стрілець А*, розташована в центрі нашої галактики. Вони також прагнуть розшифрувати, чому зореутворення в Центрі Галактики відбувається повільніше, ніж очікувалося, в холодних, темних молекулярних хмарах, і як виникають центральні зоряні скупчення.

А тим часом Місія "Юнона" виявила органічні молекули та гідратовані солі на поверхні Ганімеда

До чого тут космічний телескоп Джеймса Вебба?

Річ у тім, що JWST унікально підходить для цього завдання завдяки своїй здатності подолати дві основні проблеми.

По-перше, Центр Галактики густо заселений зорями, що ускладнює для менших телескопів розрізнення окремих зірок.

По-друге, вид на галактичний центр із Землі затуляють значні хмари пилу. Великий розмір JWST, чудова роздільна здатність і здатність спостерігати в інфрачервоному спектрі дозволяють йому розрізняти зорі і проникати крізь пилові завіси, що робить його ідеальним вибором для цього дослідження.

Унікальна інфрачервона камера JWST (NIRCam) і спеціалізовані фільтри дозволяють астрономам зазирнути крізь пилові хмари і отримати цінні дані з цієї прихованої області. Крім того, телескоп може спостерігати довші довжини хвиль інфрачервоного світла, розкриваючи інформацію про галактики в ранньому Всесвіті.

Проєкт також передбачає співпрацю з іншими телескопами, такими як Атакамська велика міліметрова решітка (ALMA), космічний телескоп Габбл, Римський космічний телескоп, Надзвичайно великий телескоп Європейської космічної обсерваторії та японський астрометричний супутник JASMINE. Заплановане багатоепохальне дослідження збиратиме дані з інтервалом в один, п'ять і десять років.

Що шукатимуть науковці

Одна з головних цілей цього дослідження – пролити світло на взаємозв'язок між зростанням Стрільця A* і швидкістю зореутворення в Галактичному Центрі. Наявність газу в акреційних дисках навколо масивних чорних дір є життєво важливим фактором як для зростання чорних дір, так і для зореутворення. Розуміння цього зв'язку дозволить краще зрозуміти еволюцію нашої галактики.



Це зображення показує невидимі інфрачервоні та рентгенівські довжини хвиль світла / Фото NASA, ESA

Стрілець A* відома як "тиха" чорна діра, що означає, що вона перебуває у відносному спокої, і це ставить питання про її минуле. Спостерігаючи за галактичним центром протягом багатьох епох, астрономи сподіваються краще зрозуміти функцію початкової маси (IMF), яка показує відносну кількість великих і малих зірок, що утворилися в цьому регіоні. IMF має важливе значення для розуміння світлового потоку зоряних популяцій, особливо у далеких галактиках, де окремі зорі неможливо спостерігати.

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Однак, отримання часу на JWST є дуже конкурентним, зі значним рівнем передплати, що робить забезпечення часу спостережень для цього амбітного проекту складним завданням. А проте, пропозиція отримала підтримку астрономічної спільноти завдяки своєму потенціалу забезпечити ширше розуміння таємниць нашої галактики.

Цей проект пропонує унікальну можливість зазирнути в серце нашого Молочного Шляху, де таємниці Галактичного Центру можуть дати уявлення про еволюцію галактик у Всесвіті. Астрономи всього світу з нетерпінням чекають на розкриття цих космічних таємниць, оскільки космічний телескоп Джеймса Вебба готується до цього революційного дослідження.