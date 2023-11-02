Ганімед займає особливе місце в нашій Сонячній системі як найбільший і наймасивніший супутник будь-якої планети, навіть перевершуючи за розмірами Меркурій. Він привертає значну увагу вчених завдяки своїм унікальним характеристикам, таким як магнітне поле, що самогенерується завдяки рідкому ядру. Ганімед також демонструє ознаки тектонічної активності, має потенційний підземний океан та розріджену атмосферу.

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Що виявили науковці

Команда планетологів на чолі з Федеріко Тосі з Національного інституту астрофізики в Римі провела спостереження поверхні Ганімеда з високою просторовою роздільною здатністю за допомогою інфрачервоного інструменту JIRAM на борту космічного апарату "Юнона" під час близького прольоту повз Місяць 7 червня 2021 року.

Їхній аналіз показав, що водяний лід на поверхні Ганімеда змішаний з різними сполуками, включаючи гідратовані хлориди натрію та амонію, карбонати натрію та амонію, а також органічні молекули, такі як ароматичні вуглеводні.

Крім того, можуть бути присутніми аліфатичні альдегіди, які вважаються потенційними попередниками молекул пребіотиків.

Примітно, що дослідники не виявили сульфатів кальцію, натрію або амонію, але виявили ознаки набряків. Крім того, не було жодних ознак екзогенних сполук, таких як перекис водню або гідратована сірчана кислота.

Інтерпретація вченими цих знахідок свідчить про те, що солі та органічні сполуки, виявлені на поверхні Ганімеда, ймовірно, мають ендогенне походження. Припускається, що ці матеріали могли утворитися з солоної води, яка виходила з підземних резервуарів, де взаємодія між водою і гірськими породами могла сприяти утворенню цих сполук.

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Ці відкриття сприяють нашому розумінню геології Ганімеда і потенціалу підземних процесів, які можуть мати значення для пошуку життя за межами Землі. Унікальні особливості Ганімеда продовжують інтригувати вчених, і очікується, що подальші дослідження дозволять дізнатися більше про цей дивовижний супутник і можливості, які він відкриває для дослідження планет.