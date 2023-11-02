Примарна рука

На зображенні видно, що так звана вітрова туманність під назвою MSH 15-52 відкидає струмені енергетичних частинок, схожих на пальці примарної руки. Це залишки древньої наднової, тобто зорі, яка померла, викинувши в космос свою оболонку. У центрі цієї хмари знаходиться ядро колишньої зірки-надгіганта, пульсар PSR B1509-58.

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Пульсари – це надзвичайно щільні нейтронні зорі, що швидко обертаються. Вони випромінюють сильні магнітні поля, що змушують їх вистрілювати високоенергетичні частинки струменями, утворюючи туманність пульсарного вітру. У випадку MSH 15-52 ці струмені утворили зображення руки:



Зображення туманності MSH 15-52 / Фото NASA



Необроблене зображення туманності MSH 15-52 / Фото NASA

За словами доктора Роджера Романі зі Стенфордського університету, речовина, яку випромінює PSR B1509-58, рухається вздовж магнітного поля, яке надає пульсару форму людської долоні.

Заряджені частинки, що генерують рентгенівське випромінювання, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, подібно до того, як це роблять кістки в руці людини,

– каже Романі, провідний автор нової статті, опублікованої в Astrophysical Journal.

За даними NASA, IXPE сфокусував свої інструменти на туманності протягом 17 днів — це найдовше спостереження за одним об'єктом з моменту його запуску в 2021 році. Це спостереження проливає нове світло на те, як змішані магнітні поля в пульсарній вітровій туманності взаємодіють з навколишнім середовищем, отримуючи великий початковий імпульс навколо "зап'ястя руки", перш ніж потрапити в області "пальців", де ці магнітні поля є більш однорідними.