Нагальна потреба у фінансуванні зумовлена міжнародною конкуренцією, особливо з Китаєм, який має намір видобути ґрунт на Марсі на два роки раніше, ніж США, у 2031 році. Щоб задовольнити фінансові вимоги, уряд США прийняв стратегічне рішення про виділення необхідних коштів, визнаючи важливість місії для національного престижу.

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Але є мінуси...

Щоб виконати фінансові зобов'язання, влада пообіцяла виділити NASA приблизно 1 мільярд доларів у 2024 році. Однак це рішення має свою ціну – очікується, що NASA перегляне графіки робіт і тісніше співпрацюватиме з підрядниками. Як наслідок, запуск платформи з ракетою-носієм та орбітальним кораблем перенесено на 2030 рік, що відтерміновує виконання місії на 2-3 роки.

Попри виклики, перехід до повного фінансування наближає місію MSR до реалізації, знімаючи занепокоєння щодо обмеженої здатності марсохода Perseverance збирати зразки марсіанських порід.

Для чого нам потрібні зразки поверхні Марса

Запланована NASA кампанія з повернення зразків з Марса виконає одну з найбільш пріоритетних цілей дослідження Сонячної системи, визначених Національними академіями наук, інженерії та медицини в останніх трьох десятирічних дослідженнях.

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Повернення зразків зробить революцію в нашому розумінні Марса, доставивши науково відібрані зразки на Землю для вивчення за допомогою найсучасніших приладів по всьому світу.