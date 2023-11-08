Запущений у космос 1 липня, європейський космічний телескоп "Евклід" розпочав шестирічну місію з дослідження об'єктів, розташованих на відстані до 10 мільярдів світлових років, з метою побудови наймасштабнішої тривимірної космічної карти з усіх коли-небудь створених.

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Особливості "Евкліда"

Цей чудовий апарат може похвалитися унікальною здатністю робити комплексні знімки величезної частини космосу за одну операцію. Серед небесних об'єктів, зафіксованих на перших знімках:

скупчення Персея,

спіральна галактика IC 342,

неправильна галактика NGC 6822,

кулясте зоряне скупчення NGC 6397,

туманність Кінська Голова.

На першому зображенні в центрі уваги – скупчення Персея, що складається з приблизно 1 000 галактик, а на задньому плані – понад 100 000 галактик, деякі з яких розташовані на відстані 10 мільярдів світлових років від Землі.



Скупчення Персея / Фото ESA

Складаючи карту розподілу і форми цих галактик, вчені прагнуть поглибити своє розуміння ролі темної матерії у формуванні Всесвіту. Скупчення Персея, розташоване на відстані 240 мільйонів світлових років від Землі, є однією з наймасивніших відомих структур у космосі.

Протягом своєї місії "Евклід" має зробити знімки мільярдів галактик, щоб з'ясувати механізми впливу темної енергії та темної матерії на них. Отже, телескоп спрямував свій фокус на спіральну галактику IC 342, яка має разючу схожість з нашим Молочним Шляхом.



Галактика ІС 342 / Фото ESA

Хоча більшість галактик, сформованих у ранньому Всесвіті, не мають спіральної форми, а мають неправильні форми і малі розміри, вони слугують будівельними блоками для більших галактик, таких як наш Чумацький Шлях. Перша неправильна галактика, яку зобразив "Евклід", – це NGC 6822, розташована на відстані лише 1,6 мільйона світлових років від Землі.



Галактика NGC 6822 / Фото ESA

Іншим вартим уваги небесним об'єктом, що потрапив у поле зору "Евкліда", є кулясте скупчення NGC 6397, друге найближче до Землі кулясте скупчення, розташоване на відстані 7800 світлових років від Землі. Особливістю телескопа Euclid є його здатність створювати повне зображення цього скупчення за одне спостереження, на якому видно безліч зірок. Зірки цього скупчення обіцяють надати вченим нові знання про історію Чумацького Шляху і просторовий розподіл темної матерії.



Скупчення NGC 6397 / Фото ESA

Останнім індивідуальним спостереженням "Евкліда" була туманність Кінська Голова, розташована в сузір'ї Оріона. Дослідники очікують, що цей зоряний розплідник може відкрити численні раніше не виявлені небесні тіла, такі як тьмяні планети з масою, подібною до маси Юпітера, коричневі карлики та молоді зорі, що зростають.



Туманність Кінська голова / Фото ESA

А тим часом Науковці розробили інноваційний метод роботизованого складання супутників у космосі

Дебютна серія зображень, отриманих Європейським космічним телескопом, підтвердила ефективність приладу і, таким чином, відкрила нам багато нових знань про наш найближчий всесвіт.