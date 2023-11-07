Перший пуск Dream Chaser заплановано на квітень 2024 року з космодрому Кеннеді у Флориді. Його було обрано для надання основних послуг з доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також їх повернення та утилізації. Компанія також зазначає, що в майбутньому можливі також і перевезення екіпажу на низьку навколоземну орбіту.
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Що відомо про Dream Chaser
Концепцію космольота було представлено ще у 2004 році. За цей час проєкт пройшов довгий шлях від ідеї до реально існуючого корабля. Спочатку планувалося використовувати цей "човник" для перевезення не тільки вантажів, а й людей, але розробка не витримала конкуренції зі SpaceX, Boeing і Northrop Grumman, тому її відтіснили на другий план.
Інженери компанії поліпшили корабель, зробили його більш технологічним. Проєкт знову став актуальним і отримав фінансування від NASA, а перший його екземпляр під назвою "Tencity" буде доставлено в розпорядження аерокосмічного агентства вже через кілька тижнів. Передбачається, що в майбутньому Dream Chaser може постачатися й іноземним компаніям.
- Принциповою відмінністю Dream Chaser стало те, що під час повернення на Землю корабель може сісти на злітно-посадковій смузі, як звичайний літак.
- Корабель має крилату конструкцію, а його двигуни працюють на суміші пропану і закису азоту.
- При вході в атмосферу від руйнування високими температурами його захищають плити з кремнезему. Компанія зазначає, що Dream Chaser витримує температуру понад 3 000 градусів під час входу в атмосферу, залишаючись при цьому прохолодним на дотик всього за кілька хвилин після приземлення.
- Розробники подбали про те, щоб прискорення під час посадки не перевищувало допустиму межу, що дасть змогу порівняно безпечно транспортувати крихкі вантажі.
- Кожен космоліт має ресурс на не менш як 15 місій, які будуть здійснені за допомогою сучасної системи автономного польоту.
Космічний корабель Tencity класу Dream Chaser / Фото Sierra Space