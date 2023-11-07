Перший пуск Dream Chaser заплановано на квітень 2024 року з космодрому Кеннеді у Флориді. Його було обрано для надання основних послуг з доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також їх повернення та утилізації. Компанія також зазначає, що в майбутньому можливі також і перевезення екіпажу на низьку навколоземну орбіту.

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Що відомо про Dream Chaser

Концепцію космольота було представлено ще у 2004 році. За цей час проєкт пройшов довгий шлях від ідеї до реально існуючого корабля. Спочатку планувалося використовувати цей "човник" для перевезення не тільки вантажів, а й людей, але розробка не витримала конкуренції зі SpaceX, Boeing і Northrop Grumman, тому її відтіснили на другий план.

Інженери компанії поліпшили корабель, зробили його більш технологічним. Проєкт знову став актуальним і отримав фінансування від NASA, а перший його екземпляр під назвою "Tencity" буде доставлено в розпорядження аерокосмічного агентства вже через кілька тижнів. Передбачається, що в майбутньому Dream Chaser може постачатися й іноземним компаніям.

Принциповою відмінністю Dream Chaser стало те, що під час повернення на Землю корабель може сісти на злітно-посадковій смузі, як звичайний літак .

. Корабель має крилату конструкцію, а його двигуни працюють на суміші пропану і закису азоту.

При вході в атмосферу від руйнування високими температурами його захищають плити з кремнезему. Компанія зазначає, що Dream Chaser витримує температуру понад 3 000 градусів під час входу в атмосферу, залишаючись при цьому прохолодним на дотик всього за кілька хвилин після приземлення.

Розробники подбали про те, щоб прискорення під час посадки не перевищувало допустиму межу, що дасть змогу порівняно безпечно транспортувати крихкі вантажі.

Кожен космоліт має ресурс на не менш як 15 місій, які будуть здійснені за допомогою сучасної системи автономного польоту.

Космічний корабель Tencity класу Dream Chaser / Фото Sierra Space