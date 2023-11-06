Деталі

Мета створення майданчика – допомогти європейським країнам виводити на орбіту супутники малого і середнього розміру. База з часом отримає кілька стартових майданчиків, які будуватиме норвезька державна компанія Andoya Space. Територія під назвою Нордмел досі використовувалася тільки для запуску суборбітальних ракет для наукових експериментів.

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Рішення про будівництво нового космодрому прийняли на фоні проблем у пускових можливостях через затримки з запуском Ariane 6 і закриттям Vega C, а також потреб у стратегічній автономії Європи. Його інфраструктура пропонує стартовий майданчик, засоби інтеграції корисного навантаження та центр управління польотами.

За останні п'ять років ми створили ракету, яка допоможе подолати найсерйознішу проблему в європейській космічній галузі — суверенний і конкурентоспроможний доступ до космосу,

– каже Деніел Метцлер, генеральний директор Isar Aerospace.

Розташування бази в Арктиці робить базу Андойя ідеальною для запуску невеликих полярних або сонячно-синхронних супутників. Це означає, що супутник проходить над будь-якою заданою точкою поверхні планети в один і той самий місцевий сонячний час, що корисно для спостережень землі та метеорології.

Spectrum, двоступеневий корабель, розроблений німецьким стартапом Isar Aerospace, здатний нести супутники до однієї тонни. Він стане першою ракетою, яка буде запущена з острова. Дата запуску поки що невідома, але Isar Aerospace заявляє, що планує відправити першу ракету-носій на майданчик "протягом цього року", але "якомога швидше".