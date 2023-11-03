Успішне випробування є важливим кроком вперед у прагненні iSpace розробити більшу ракету багаторазового використання, відому як Hyperbola-3, яка, як планується, матиме довжину 69 метрів. По суті, iSpace будує власну версію ракети Falcon 9, розроблену американською компанією SpaceX, і вони досягли значного прогресу в цьому напрямку.

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Як пройшли випробування

"Стрибковий тест" тривав трохи менш як хвилину, але надав важливі технічні дані, які допоможуть у подальшій розробці Hyperbola-3. Ця розробка прокладає шлях до амбітного плану iSpace щодо запуску Hyperbola-3 у 2025 році.

Ракета Hyperbola-2, яка використовує метан і рідкий кисень у ролі палива, є двоступеневою ракетою загальною довжиною 28 метрів і вантажопідйомністю 1,9 тонни. Раніше цього року компанія iSpace оголосила про своє рішення відмовитися від проєкту Hyperbola-2 і зосередитися на більшій і потужнішій ракеті Hyperbola-3.

Випробування ракети Hyperbola-3: дивіться відео

Китайська копія Falcon Heavy

Сімейство ракет Hyperbola-3, зокрема варіант Hyperbola-3B, має конфігурацію, подібну до ракети Falcon Heavy, розробленої американською компанією SpaceX. Hyperbola-3B складається з центрального ядра і двох бічних прискорювачів, здатних доставити 8,5 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту з можливістю багаторазового використання.

Вперше iSpace увійшла в історію у 2019 році із запуском ракети Hyperbola-1, ставши першою приватною китайською компанією, яка досягла орбіти.

Компанія є частиною зростаючої хвилі китайських аерокосмічних фірм, які активно працюють над розробкою ракет багаторазового використання.

Конкуренти, такі як Galactic Energy і CAS Space, також випробовують зменшені моделі для вдосконалення навігації, наведення, технологій управління і алгоритмів посадки під час фази вертикального відновлення своїх ракет.

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Варто зазначити, що сьогодні лише американська компанія SpaceX успішно розробила ракету багаторазового використання, здатну здійснювати вертикальну м'яку посадку, Falcon 9, встановивши високий стандарт в галузі аерокосмічних інновацій.