На відеозаписах зі спуску чітко видно чималий отвір у парашутному куполі космічного корабля "Шеньчжоу-16". Ця несподівана проблема становила значну загрозу для безпеки тайконавтів на борту. Основне занепокоєння полягало в тому, що отвір міг розширитися під час спуску, що потенційно могло призвести до катастрофічного результату.

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Серія кораблів "Шеньчжоу" має бездоганну репутацію з точки зору безпеки: її парашутна система м'якої посадки успішно витримала 15 спусків і без проблем пройшла сувору фазу приймання.

Кожен купол парашута діаметром 40 метрів ретельно зшивається вручну і проходить ретельний 100-етапний виробничий процес з перевіркою комісією експертів на кожному етапі.

Причина несправності парашута залишається незрозумілою, і експерти проведуть ретельне розслідування, щоб визначити її та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Як працює парашутна система

Парашутна система м'якої посадки космічного корабля "Шеньчжоу" розкривається на висоті 10 кілометрів, значно зменшуючи швидкість падіння капсули зі 180 метрів на секунду до 7 метрів на секунду.

Несподівана несправність парашута не тільки створила загрозу, але й поставила під сумнів позицію приземлення капсули. Звіти свідчать, що після приземлення капсула прокотилася по землі і кілька разів перевернулася, хоча екіпаж залишився в цілому неушкодженим і в хорошому стані.

Приземлення капсули з екіпажем "Шеньчжоу-16": дивіться відео

Китай стверджує, що все надійно

Щоб зняти занепокоєння щодо безпеки парашутної системи, нещодавнє дослідження, опубліковане в Китайському журналі аеронавтики, підкреслило надійність цих парашутів. Згідно з дослідженням, 22-метровий парашут зберіг свою цілісність під час випробувань на міцність, навіть коли він мав отвір у куполі і зазнав швидкості спуску до 580 метрів на секунду, що еквівалентно 1,7 Маха. Ці дані підтверджують надійність парашутів, але також підкреслюють важливість визначення причини несправності, щоб запобігти її повторенню.

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Хоча Китай стверджує, що з парашутними системами "Шеньчжоу" все гаразд, приклад нещодавньої посадки 16-го екіпажу свідчить про протилежне. Безумовно у Китаї намагаються відвернути увагу від інциденту та запевнити, що система працює справно. Малоймовірно, що буде проведено справді незалежне розслідування інциденту, який вкаже на справжні причини жорсткої посадки.