Космічна ферма

Група тайконавтів – так називають китайських астронавтів – після кількох місяців у космосі продемонструвала свіжозібраний салат і помідори, вирощені на борту Tiangong. Місія Shenzhou 16 посадила салат ще в червні, успішно зібравши чотири партії. Помідори Черрі висаджували пізніше, у серпні.

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Як і у випадку з NASA, місія Китаю з вирощування сільськогосподарських культур за межами Землі є важливою складовою амбіцій країни, яка прагне одного дня відправити своїх громадян у багаторічні космічні експедиції в далекий космос. Зрештою, будь-яка справді довготривала космічна місія не зможе імпортувати всю їжу з Землі.

Цей апарат для вирощування овочів є ключовою частиною всієї системи контролю навколишнього середовища і життєзабезпечення, і він використовується в космосі для перевірки відповідних технологій. У майбутньому ми зосередимося на швидкому і масштабному вирощуванні,

– каже Ян Рензе, дослідник з Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів.

Можливість безперервно і самостійно вирощувати їжу є ключовою частиною виживання в космосі протягом тривалих періодів часу. До того ж вони не лише забезпечують різноманітніше харчування, а й очищують повітря, поглинаючи вуглекислий газ.

Щоб виміряти, наскільки добре ростуть космічні культури порівняно з їх земними аналогами, в Китайському центрі досліджень і підготовки астронавтів розміщена ідентична копія системи садівництва Тяньгун. Там вирощують ті самі рослини, що й у космосі, і ця практика забезпечує контрольне середовище, за допомогою якого можна проаналізувати будь-які відмінності.