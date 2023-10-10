Китай хоче більшого

Поки що "Тяньгун" менша за розміром, ніж МКС. Неясно, чи саме це спонукало країну до розширення, але відкидати таку можливість не можна. Китай прагне в усьому бути кращим, ніж США. Він включився в космічні перегони й оголосив про плани освоювати Місяць після того, як це спочатку зробили Штати.

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За даними західних джерел, у Пекіні вирішили розширити станцію ще на три модулі, на додачу до вже трьох існуючих. Поки що невідомо, яким буде їхнє призначення. Нинішні модулі можуть забезпечити постійне проживання лише трьох людей, тоді як на МКС може проживати одночасно шестеро. Тож можна не сумніватися, що мінімум одним із модулів буде житловий. Крім того, зараз "Тяньгун" підтримує діяльність двох лабораторних модулів для різноманітних наукових досліджень.

На будівництво попередніх складових китайської станції пішло цілих 10 років. Імовірно, нові запустять значно швидше, якщо конструкція лишиться такою ж і не потребуватиме розробки проєкту з нуля.

Ще одна цікава заява Китаю свідчить про те, що строк експлуатації станції тепер становитиме не 10 років, як раніше планували, а 15. Тож вона точно переживе МКС, яку перестануть використовувати у 2030 році, а з орбіти зведуть у 2031-му.

Конкуренти дихають у спину

Як відомо, астронавти NASA не будуть користуватися послугами станції "Тяньгун". Про те ж заявили й у ЄС. Однак Китай все одно продовжує заявляти, що його шлюзи відкриті для міжнародних астронавтів. Можливо клієнтами стануть російські космонавти, бо свою космічну станцію вони навряд чи побудують.

Тим часом NASA заохочує космічну галузь США будувати приватні космічні станції. Досі головними претендентами вважалися 4 компанії – Blue Origin, Nanoracks, Northrop Grumman і Axiom Space. Але нещодавно стало відомо, що Northrop хоче відмовитись від цих перегонів. Blue Origin тим часом досі не визначилась, чи дійсно вона хоче будувати власну станцію.

Але крім цих компаній є ще кілька інших, чиї проєкти з'являються з приємною регулярністю. Серед них також і європейські космічні компанії.