Нагадаємо, що випробування були перенесені з п'ятниці на суботу, оскільки виникла потреба замінити механізми решіткових рулів через виявлені несправності. Як інформує 24 Канал, ці випробування є критично важливими для компанії, оскільки вона намагається знайти та виправити усі проблеми флагманського космічного корабля.

Дивіться також Маск з 2014 року приховував смерть працівника SpaceX – у компанії величезні проблеми з безпекою

Якою була мета польоту

Після минулого частково успішного польоту, одним із головних завдань було перевірити систему розділення ступенів. Під час випробування відстикування ступенів пройшло успішно, тож внесені в систему зміни можна назвати успішними, хоч саме розділення відбулося дещо пізніше запланованого часу.

Як пройшов політ

Після старту корабель почав стабільно набирати висоту і на висоті приблизно 75 кілометрів відбулося розділення ступенів після чого перший ступінь Booster 9 повинен був здійснити маневр перевороту, однак щось пішло не за планом і він яскраво вибухнув. Наразі не зрозуміло чи SpaceX сама підірвала перший ступень, чи він вибухнув сам.

Другий ступінь продовжив набирати висоту до 148 кілометрів де центр керування польотами втратив зв'язок з кораблем. Наразі припускається, що він вибухнув високо в небі, однак не зрозуміло з яких причин.

Якщо все вибухнуло, чому ж політ успішний?

Річ у тім, що ці польоти наразі мають характер тестових. Тобто SpaceX поступово випробовує нові рішення, шукає проблеми та змінює підходи. Позатим з кожним разом компанія досягає нових успіхів та кожен тестовий політ виконує попередньо встановлені цілі випробування, як сталося і цього разу.

Чому SpaceX так потрібен успіх Starship

Успішний запуск ракети Starship знаменує собою велике досягнення в амбітних планах SpaceX зі створення повністю багаторазових космічних кораблів, здатних доставляти екіпаж і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і далі.

Ракета Starship є ключовим компонентом бачення SpaceX щодо міжпланетних досліджень і поселення людей на інших планетах.

Досягнення SpaceX у запуску ракети Starship на орбіту підкреслює прагнення компанії розширювати межі космічних технологій і розширювати присутність людства в космосі. Оскільки космічна галузь продовжує розвиватися і розширюватися, новаторські зусилля SpaceX формують майбутнє космічних досліджень і надихають покоління космічних ентузіастів мріяти про велике і тягнутися до зірок.