Що відомо

WASP-80 b вважається "теплим Юпітером" і має приблизно такі ж розміри, як і найбільша планета Сонячної системи. Вона розташована у сузір'ї Орла, а температура її атмосфери сягає значних 825 кельвінів (близько 551 градуса за Цельсієм). А ще вона, ймовірно, блакитна.

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За допомогою транзитного методу фахівці NASA вивчили довжину світлових хвиль, щоб зрозуміти, з чого складається атмосфера планети. Астрономи також застосували метод затемнення, коли планета проходить за зіркою, для повторного вимірювання довжини хвиль.

Тонке кільце атмосфери планети навколо межі дня і ночі освітлюється зіркою. При певних кольорах світла, коли молекули атмосфери планети поглинають його, атмосфера має щільніший вигляд і блокує більше зоряного світла, спричиняючи глибше затемнення. Так ученим простіше зрозуміти, з чого складається атмосфера, оскільки дає змогу побачити, які кольори світла блокуються.

Метан рідко виявляли в атмосферах екзопланет. У Сонячній системі він присутній у газових гігантів Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Цінність виявлення як метану, так і водяної пари, дає астрофізикам можливість розрахувати історію формування планет. Співвідношення між цими двома речовинами може показати, де і коли сформувалася планета відносно своєї зірки. Крім того, уміння виявляти їх на далеких планетах може дозволити знайти ознаки життя, адже вода є необхідним елементом для його зародження, а метан – продуктом життєдіяльності живих істот.

Ми вперше на власні очі побачили таку очевидну спектральну особливість метану в спектрі транзитної екзопланети, яка не надто відрізняється від того, що можна було побачити в спектрах планет-гігантів Сонячної системи півстоліття тому,

– кажуть учені.

У випадку планети WASP-80 b, малоймовірно, що там є навіть мікробне життя, адже умови газового гіганта точно для цього непридатні. Однак це спостереження є проривом для наших подальших пошуків.