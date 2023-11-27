На оприлюдненому зображенні було зафіксовано приблизно 500 000 зірок у супроводі скупчення протозірок, що з'явилися з щільних темних хмар. Ці протозірки представляють ранні стадії зореутворення, набираючи масу, перш ніж перетворитися на повноцінні зірки.

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Поряд із зірками телескоп виявив пір'ясті клапті, ймовірно, викиди іонізованого водню, зображені на зображенні блакитним кольором. Такі клапті зазвичай є результатом діяльності масивних зірок, які випромінюють збуджені фотони, що іонізують навколишній водневий газ.



Неочікувані "загадкові структури" / Фото NASA

Однак зараз вчені зіткнулися із загадковою таємницею всередині цих смуг – смугастими голкоподібними структурами, хаотично розкиданими по всьому іонізованому водню. Природа і походження цих структур залишаються невідомими, що спонукає вчених активізувати зусилля зі збору додаткових даних для подальшого аналізу.

Студент Університету Вірджинії та головний дослідник Семюель Кроу (Samuel Crowe) наголосив на важливості можливостей телескопа Джеймса Вебба для вивчення цієї незвіданої території.

Ніколи не було жодних інфрачервоних даних про цей регіон з таким рівнем роздільної здатності і чутливості, які ми отримуємо з "Веббом", тому ми бачимо тут багато особливостей вперше,

– сказав Кроу.

"Вебб" виявляє неймовірну кількість деталей, що дозволяє науковцям вивчати зореутворення в такому середовищі так, як це було неможливо раніше".

Джеймс Вебб відкриває нові таємниці Всесвіту

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба, запущений наприкінці 2021 року та отримавши перші зображення у 2022 році, має на меті заглибитися у найдавніші періоди Всесвіту, дослідити екзопланети, вивчити ранні галактики та розгадати таємниці зореутворення.

Дослідники з особливим ентузіазмом ставляться до останнього зображення, оскільки воно не лише має естетичну красу, але й має потенціал для поглиблення нашого розуміння складних процесів, що лежать в основі народження зірок.

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Космічний телескоп Джеймса Вебба продовжує залишатися безцінним інструментом, що проливає світло на таємниці, приховані в самому серці нашої галактики, і допомагає вченим у цьому дослідженні.