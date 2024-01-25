Попри значну відстань, виняткова кутова роздільна здатність "Габбла" у видимому діапазоні довжин хвиль дозволила астрономам заглибитися в зоряне оточення наднової, інформує 24 Канал. Кріс Еванс, науковий співробітник проєкту "Габбл" від ESA, акцентував на унікальних можливостях телескопа, які дозволяють вченим оцінити вік і тип зорі, що зазнала вибухової події.

До теми На цьому фото видно ґрунт з астероїда Бенну, його зібрали в рамках місії OSIRIS-Rex

Зображення, хоча і не відображає безпосередніх наслідків спалаху наднової, але дає цінну інформацію для наукової розповіді. Еванс наголосив на важливості зображень і спектроскопії "Габбла" на коротших довжинах хвиль, заявивши:

Це чудовий приклад того, як унікальні можливості "Габбла" в ультрафіолетовому і оптичному діапазонах продовжують давати нам нові захоплюючі погляди на всесвіт.

IC 438, частина сузір'я Лепуса, відіграє важливу роль у великій родині з 88 сузір'їв, визнаних Міжнародним астрономічним союзом (МАС). Заснована в 1919 році, місія МАС полягає в просуванні та захисті астрономічної науки в усьому світі, сприянні співпраці в галузі досліджень, комунікації, освіти та розвитку.



На цьому зображенні показана спіральна галактика IC 438 / Фото ESA/NASA/Hubble

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Публікація фотографії знаменує собою ще одну главу в дослідженні космосу, яке людство продовжує здійснювати. Кожне унікальне зображення, отримане з таких телескопів, як "Габбл", відкриває нові аспекти Всесвіту і поглиблює наше колективне розуміння астрономічних явищ, зокрема наднових зірок та інших швидкоплинних небесних явищ.

Співпраця таких інструментів, як "Габбл" і майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба, продовжує поглиблювати наше розуміння величезних таємниць поза межами нашого світу.