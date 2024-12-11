В работе некоторых приложений Meta есть перебои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на жалобы пользователей.

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Что известно о проблеме

Ряд сайтов компании Meta недоступен. Пользователи рассказывают о проблемах с Facebook, Instagram, WhatsApp и даже Threads, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Говорится о десятках тысяч пользователей, которые имеют проблемы с приложениями. Впрочем, на странице Meta не сообщают ни об одной из ошибок.

Пока нет никаких официальных сообщений относительно перебоев в работе. Это уже не первый сбой в работе компании Meta. Ранее перебои в работе компании уже возникали, однако их удавалось быстро устранить. В частности, масштабный сбой был 5 марта 2024 года.

Тогда официальный комментарий о причине сбоя был достаточно лаконичным, есть предположение о том, что же произошло. В Красном море йеменские хуситы повредили четыре кабеля, которые обеспечивали интернет и связь в регионе, – об этом сообщил британский телеканал Sky News.