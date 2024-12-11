У роботі деяких застосунків Meta є перебої. Про це пише 24 Канал із посиланням на скарги користувачів.

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Що відомо про проблему

Низка сайтів компанії Meta недоступна. Користувачі розповідають про проблеми з Facebook, Instagram, WhatsApp та навіть Threads, свідчать дані сервісу DownDetector.

Мовиться про десятки тисяч користувачів, які мають проблеми із застосунками. Утім, на сторінці Meta не повідомляють про жодну із помилок.

Наразі немає жодних офіційних повідомлень стосовно перебоїв у роботі. Це вже не перший збій у роботі компанії Meta. Раніше перебої у роботі компанії вже виникали, проте їх вдавалось швидко усунути. Зокрема, масштабний збій був 5 березня 2024 року.

Тоді офіційний коментар про причину збою був досить лаконічним, є припущення про те, що ж сталося. У Червоному морі єменські хусити пошкодили чотири кабелі, які забезпечували інтернет і зв'язок у регіоні, – про це повідомив британський телеканал Sky News.