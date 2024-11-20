Деталі
Згідно з оголошенням, функція скидання рекомендацій незабаром стане глобальною. Її відкриють для користувачів будь-якого віку, включно з підлітковими обліковими записами, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Meta.
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Працює це дуже просто. Коли ви переглядаєте стрічку, Instagram відслідковує всі ваші дії – підписки, вподобайки, пересилання, тривалість перегляду, перехід на публікації та інше. Якщо ви подивилися відео на якусь тематику, отже ця тема вас цікавить, тому алгоритм згодом підкине вам більше роликів такого ж типу. Якщо ви надіслали комусь пост, наприклад, на тему кулінарії, то дуже швидко побачите більше таких. Саме так алгоритми вивчають ваші смаки. Хочете бачити більше конкретного контенту – лайкайте, пересилайте, шукайте, дивіться.
Але якщо алгоритми з якихось причин зрозуміли вас неправильно, тепер ви зможете попросити їх "обнулитися" й почати з початку. Всі вивчені про вас дані будуть видалені, і нейромережа почне з нуля досліджувати ваші смаки й уподобання.
За словами компанії, рекомендації можна видалити "лише кількома дотиками". Користувачі також зможуть переглянути, на які акаунти вони наразі підписані, щоб вирішити, чи хочуть вони їх видалити, і допомогти сформувати нові рекомендації, які з'являться згодом.
Дата остаточного запуску для всіх поки невідома.