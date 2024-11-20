Деталі

Згідно з оголошенням, функція скидання рекомендацій незабаром стане глобальною. Її відкриють для користувачів будь-якого віку, включно з підлітковими обліковими записами, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Meta.

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Працює це дуже просто. Коли ви переглядаєте стрічку, Instagram відслідковує всі ваші дії – підписки, вподобайки, пересилання, тривалість перегляду, перехід на публікації та інше. Якщо ви подивилися відео на якусь тематику, отже ця тема вас цікавить, тому алгоритм згодом підкине вам більше роликів такого ж типу. Якщо ви надіслали комусь пост, наприклад, на тему кулінарії, то дуже швидко побачите більше таких. Саме так алгоритми вивчають ваші смаки. Хочете бачити більше конкретного контенту – лайкайте, пересилайте, шукайте, дивіться.

Але якщо алгоритми з якихось причин зрозуміли вас неправильно, тепер ви зможете попросити їх "обнулитися" й почати з початку. Всі вивчені про вас дані будуть видалені, і нейромережа почне з нуля досліджувати ваші смаки й уподобання.

Meta зазначає, що таке скидання не видаляє жодних ваших даних із програми та не змінює спосіб показу реклами компанією.

За словами компанії, рекомендації можна видалити "лише кількома дотиками". Користувачі також зможуть переглянути, на які акаунти вони наразі підписані, щоб вирішити, чи хочуть вони їх видалити, і допомогти сформувати нові рекомендації, які з'являться згодом.

Дата остаточного запуску для всіх поки невідома.