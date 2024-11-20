Детали

Согласно объявлению, функция сброса рекомендаций вскоре станет глобальной. Ее откроют для пользователей любого возраста, включая подростковые учетные записи, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Meta.

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Работает это очень просто. Когда вы просматриваете ленту, Instagram отслеживает все ваши действия – подписки, лайки, пересылки, продолжительность просмотра, переход на публикации и прочее. Если вы посмотрели видео на какую-то тематику, значит эта тема вас интересует, поэтому алгоритм впоследствии подбросит вам больше роликов такого же типа. Если вы прислали кому-то пост, например, на тему кулинарии, то очень быстро увидите больше таких. Именно так алгоритмы изучают ваши вкусы. Хотите видеть больше конкретного контента – лайкайте, пересылайте, ищите, смотрите.

Но если алгоритмы по каким-то причинам поняли вас неправильно, теперь вы сможете попросить их "обнулиться" и начать с начала. Все изученные о вас данные будут удалены, и нейросеть начнет с нуля исследовать ваши вкусы и предпочтения.

Meta отмечает, что такой сброс не удаляет никаких ваших данных из программы и не меняет способ показа рекламы компанией.

По словам компании, рекомендации можно удалить "всего несколькими прикосновениями". Пользователи также смогут просмотреть, на какие аккаунты они сейчас подписаны, чтобы решить, хотят ли они их удалить, и помочь сформировать новые рекомендации, которые появятся позже.

Дата окончательного запуска для всех пока неизвестна.