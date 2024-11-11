Детали
Теперь, когда вы откроете Instagram, он будет ждать, пока вы прокрутите страницу, прежде чем обновиться и показать новый контент в ленте. Ранее вы могли открыть его, увидеть интересный вам контент, и уже через секунду потерять фото или видео, поскольку страница быстро обновлялась, если перед этим вы не закрыли программу, а просто свернули ее на некоторое время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.
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Адам Моссери, руководитель Instagram, говорит, что такой алгоритм действий приложения внутри компании называют "перетягиванием ковра", и это был не баг, а намеренная особенность. Вот несколько странное объяснение:
Мы пытались загрузить новый контент, и это занимало некоторое время, поэтому мы показывали вам то, что уже было загружено, и это, как правило, хорошо для привлечения пользователей,
– говорит Моссери.
К счастью, глава компании признал, что такое поведение "очень раздражает", поэтому Instagram собирается прекратить это делать и теперь будет ждать, пока вы начнете прокручивать ленту, прежде чем обновить ее. Незначительное изменение, которое, несомненно, сделает многих людей очень счастливыми.
Какие еще новые функции добавили в Instagram:
- В сентябре приложение ввело возможность комментировать Stories. Вы можете написать публичный комментарий другим пользователям, а не отправлять его в личные сообщения. Функцию можно отключить в настройках.
- Чуть позже в том же месяце появились подростковые аккаунты с родительским контролем будут обязательными для детей до 16 лет. Родители могут просматривать, с кем общаются их дети, и управлять настройками конфиденциальности.
- В октябре Instagram представил карточки профилей, чтобы помочь пользователям находить новых друзей.
- Через два дня анонсировали новые функции для предотвращения мошенничества, нацеленного на подростков.
- Уже на следующий день запустили новую функцию, которая позволяет добавлять песни из публикаций Instagram прямо в свой Spotify.