Астрофизики показали завораживающие фото туманности Ориона сделанные телескопом Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба в рамках своей программы PDRs4All сделал самые детальные изображения туманности Ориона, значительного звездообразующего региона, расположенного на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Туманность, которую часто можно увидеть невооруженным глазом, давно интригует ученых, которые пытаются понять ее происхождение и структуру.

Плотные скопления газа и пыли в туманности Ориона традиционно заслоняют многие ее структуры при наблюдении в видимом спектре света. Однако инфракрасные возможности телескопа Джеймса Уэбба позволяют ему заглянуть сквозь эти скопления, что позволяет четче разглядеть нагретые облака.

А тем временем Астронавты NASA испытывают нетрадиционные скафандры в пустыне Аризоны и это выглядит странно

Эти облака нагреваются и рассеиваются ультрафиолетовым излучением от молодых, горячих звезд в туманности.

Это излучение не только изменяет физическое состояние пыли и газа туманности, но и инициирует многочисленные химические реакции.

Программа PDRs4All, что расшифровывается как "область фотодиссоциации для всех", ставит целью детальное изучение этих процессов. Спектрометры телескопа Джеймса Вебба, хотя и менее широкоугольные, чем его оптические и инфракрасные инструменты, предоставляют значительно больше детальной информации за кадр по сравнению с инструментами видимого света.

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Исследователи идентифицировали более 600 химических веществ и соединений в туманности Ориона, предлагая широкие данные, которые будут анализироваться годами. Начальные результаты представляют лишь часть собранной информации. Эти данные обещают значительно улучшить наше понимание ранних стадий звездообразования.