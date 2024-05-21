Астрофізики показали заворожуючі фото туманності Оріона зроблені телескопом Джеймса Вебба

Космічний телескоп Джеймса Вебба в рамках своєї програми PDRs4All зробив найдетальніші зображення туманності Оріона, значного зореутворюючого регіону, розташованого на відстані 1500 світлових років від Землі. Туманність, яку часто можна побачити неозброєним оком, давно інтригує вчених, які намагаються зрозуміти її походження і структуру.

Щільні скупчення газу і пилу в туманності Оріона традиційно затуляють багато її структур при спостереженні у видимому спектрі світла. Однак інфрачервоні можливості телескопа Джеймса Вебба дозволяють йому зазирнути крізь ці скупчення, що дає змогу чіткіше розгледіти нагріті хмари.

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Ці хмари нагріваються і розсіюються ультрафіолетовим випромінюванням від молодих, гарячих зірок у туманності.

Це випромінювання не лише змінює фізичний стан пилу і газу туманності, але й ініціює численні хімічні реакції.

Програма PDRs4All, що розшифровується як "область фотодисоціації для всіх", ставить за мету детальне вивчення цих процесів. Спектрометри телескопа Джеймса Вебба, хоча й менш ширококутні, ніж його оптичні та інфрачервоні інструменти, надають значно більше детальної інформації за кадр порівняно з інструментами видимого світла.

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Дослідники ідентифікували понад 600 хімічних речовин і сполук у туманності Оріона, пропонуючи широкі дані, які аналізуватимуться роками. Початкові результати представляють лише частину зібраної інформації. Ці дані обіцяють значно покращити наше розуміння ранніх стадій зореутворення.