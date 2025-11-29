В четверг состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Союз", которая доставила на орбиту интернациональный экипаж. Космонавты и астронавт NASA безопасно прибыли на Международную космическую станцию для выполнения восьмимесячной миссии. Однако на Земле старт сопровождался серьезной нештатной ситуацией, которая ставит под угрозу космические возможности России.

Что произошло на космодроме Байконур?

Сначала появилась информация о том, что платформа обслуживания после старта ракеты упала в газоотводный канал, сообщает 24 Канал. Впоследствии стало известно, что причиной была банальная служебная халатность, как рассказало издание ArsTechnika.

В результате инцидента значительным разрушениям подверглась стартовая площадка №31, что является критическим объектом для пилотируемой программы России и обслуживания Международной космической станции.

Конструкция весом около 20 000 килограммов, которая используется рабочими для доступа к ракете, не была должным образом закреплена перед стартом. Мощная тяга двигателей просто сорвала ее и сбросила вниз, что привело к значительным разрушениям оборудования.

Сначала в Роскосмосе попытались преуменьшить масштаб проблемы, опубликовав в Telegram короткое заявление о том, что повреждение отдельных элементов является обычным делом, проверки проводятся во всем мире, а все необходимые запчасти для ремонта есть в наличии.

Однако ситуация выглядит сложнее. Хотя Россия имеет доступ ко многим пусковым площадкам, именно площадка №31 пока является единственной, конфигурация которой позволяет запускать ракеты "Союз" с грузовыми кораблями "Прогресс" и пилотируемыми капсулами.

Историческая площадка №1 ("Гагаринский старт") была выведена из эксплуатации и превращается в музей, а другие точки запуска в России не готовы к обслуживанию кораблей, критически важных для МКС.

Чем грозит разрушение стартового стола программе МКС?

Эксперты отмечают, что эта авария станет проверкой реальных возможностей российской космической программы, которая страдает от сокращения финансирования из-за войны в Украине. Ранее Россия уже уменьшила количество пилотируемых миссий с четырех до трех раз в два года для экономии.

Джефф Манбер, руководитель компании Voyager и эксперт по российской космонавтике, назвал это "тестом на устойчивость", который покажет, насколько важна МКС для руководства РФ, ведь ремонт потребует значительных ресурсов.

Здесь стоит добавить, что, вероятно, на российской программе МКС можно ставить крест. Вряд ли это будет приоритетной задачей для страны, которая десятилетиями паразитирует на достижениях преимущественно украинских ученых и инженеров. Ведь именно украинцы сконструировали платформу обслуживания, о которой говорится в новости.

Для NASA ситуация также вызывает беспокойство, особенно из-за возможных задержек запусков грузовиков "Прогресс". Эти корабли не только доставляют припасы, но и используются для коррекции орбиты станции и обслуживания системы ориентации, "разгружая" американские гироскопы.

Хотя корабли Dragon от SpaceX и Cygnus от Northrop Grumman могут частично выполнять эти функции, полная замена российских грузовиков в долгосрочной перспективе остается под вопросом.

Больше работы для SpaceX

Временная потеря площадки №31 усиливает давление на компанию SpaceX. Поскольку корабль Starliner от Boeing требует дополнительного беспилотного испытательного полета, а ракета Falcon 9 остается единственным носителем для американских грузовых и пилотируемых миссий, Илону Маску, вероятно, придется подстраховывать еще и российский сегмент логистики МКС.

Согласно графику, до июля 2027 года запланирован запуск двух "Прогрессов" и одной пилотируемой миссии, судьба которых теперь зависит от скорости ремонта на Байконуре.