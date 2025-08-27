Apple официально раскрыла дату своей осенней презентации. Мероприятие, на котором ожидается анонс главных продуктов компании, состоится очень скоро. Приглашения для прессы с интригующим слоганом "Awe dropping" уже разосланы.

Когда Apple выпустит iPhone 17?

Согласно объявлению, которое опубликовал на своей странице в X генеральный директор Тим Кук, презентация состоится 9 сентября, во вторник. Главной звездой мероприятия, которое пройдет в Театре Стива Джобса, бесспорно, станет новая линейка смартфонов iPhone 17. В этом году ожидается значительное обновление модельного ряда. Вместо версии Plus компания может представить совершенно новую модель – iPhone 17 Air. Согласно слухам, это устройство станет одним из самых тонких на рынке, имея толщину всего около 5,6 миллиметра, пишет 24 Канал.

Смотрите также Apple возвращает к жизни Touch ID, но только в одном смартфоне

Базовый iPhone 17 также получит заметные улучшения. Его дисплей, по слухам, увеличится на пол сантиметра, но главная новость в том, что экран наконец-то может получить частоту обновления 120 герц , которые уже много лет есть в самых дешевых Android-смартфонах, но которые полностью игнорировала Apple в базовой модели.

, которые уже много лет есть в самых дешевых Android-смартфонах, но которые полностью игнорировала Apple в базовой модели. Все модели новой линейки, вероятно, оснастят обновленной фронтальной камерой на 24 мегапикселя.

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max получат еще больше эксклюзивных функций. Среди них – новый процессор A19 Pro, увеличенный объем оперативной памяти до 12 гигабайт, а также усовершенствованная система охлаждения.

Экраны Pro-версий могут получить специальное антибликовое и устойчивое к царапинам покрытие.

Основную камеру также ожидает серьезное обновление: телеобъектив может получить сенсор на 48 мегапикселей, что значительно улучшит качество снимков с увеличением.

Кроме смартфонов, Apple, вероятно, представит новое поколение своих часов: Apple Watch Series 11, обновленный Apple Watch SE и третью версию защищенного Apple Watch Ultra. Модель Ultra 3 может получить больший экран и поддержку быстрой зарядки.

Также высока вероятность анонса наушников AirPods Pro 3, которые не обновлялись уже три года. Ожидается, что они будут иметь более компактный дизайн, новый чип для лучшего шумоподавления и сенсорное управление.

Как смотреть?

Презентация будет транслироваться вживую на официальном сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube-канале компании, поэтому поклонники бренда со всего мира смогут следить за анонсами в реальном времени. Традиционное начало всех презентаций компании – 20:00 по киевскому времени.

Уже сейчас вы можете подписаться на напоминания. Нажмите на видео, а затем на кнопку "Оповестить меня":