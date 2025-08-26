Touch ID возвращается в iPhone?

Слухи о разработке iPhone с гибким экраном циркулируют уже давно, но недавно появились новые подробности, которые проливают свет на будущее устройство. Ожидается, что Apple может представить свой первый складной смартфон в 2026 году, и он станет частью трехлетнего плана компании по обновлению дизайна линейки iPhone, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Одной из самых интересных деталей является возможное возвращение технологии Touch ID. Пока неизвестно, почему Apple решила отказаться от более современной Face ID в пользу сканера отпечатков пальцев, который в последний раз использовался в третьем поколении iPhone SE. На самом деле нет даже доказательств того, что от Face ID вообще откажутся, ведь смартфон вполне может сочетать обе технологии.

Это не первый случай, когда компания возвращает старые возможности – подобное произошло с магнитной зарядкой MagSafe, которая дебютировала в MacBook, а затем снова появилась в iPhone 12.

Особое внимание в разработке уделяют дисплею. По данным издания Bloomberg, Apple изначально рассматривала возможность использования сенсоров on-cell, которые добавляют дополнительный слой поверх экрана. Однако впоследствии выбор остановили на технологии in-cell, где сенсоры интегрированы непосредственно в дисплей. Такое решение позволяет сделать экран тоньше, что является критически важным для гибких устройств, поскольку это уменьшает видимость складки на месте сгиба.

Будущий складной iPhone, по слухам, получит четыре камеры и будет доступен в нескольких цветах: белом, черном, светло-голубом и светло-золотом.

До подтверждения любых слухов еще далеко. Компания сейчас тестирует различные варианты, поэтому до финального релиза могут дожить не все идеи. Мы уже имеем примеры, когда Apple или другие бренды меняли что-то буквально перед самым началом производства. Поэтому за целый год может измениться буквально все: цвета, экраны, технологии, формфактор и тому подобное.

Что такое Touch ID и какой была его история в устройствах Apple?

Touch ID – это разработанная компанией Apple система сканирования отпечатков пальцев, которая кардинально изменила подход к биометрической аутентификации в потребительской электронике. Хотя Apple запатентовала технологию разблокировки с помощью отпечатка пальца еще в 2008 году, ключевым шагом стало приобретение в 2012 году компании AuthenTec, которая специализировалась на технологиях распознавания отпечатков. Покупка дала Apple необходимую экспертизу для создания собственного надежного и удобного сканера.

До появления Touch ID уже существовали смартфоны со сканерами отпечатков, например, Motorola Atrix (2011). Однако их использование было неудобным – требовалось проводить пальцем по сенсору с определенной скоростью, что не было интуитивным.

Технология Touch ID была впервые представлена 10 сентября 2013 года вместе с iPhone 5s. Ее главной инновацией стала простота использования: достаточно было просто коснуться кнопки "Домой", чтобы разблокировать устройство.

Ключевые особенности первого поколения Touch ID:

Интеграция в кнопку "Домой". Сканер был встроен в кнопку, которую пользователи уже привыкли нажимать.

Сапфировое стекло. Кнопка была покрыта прочным сапфировым стеклом, которое защищало сенсор от царапин и выполняло роль линзы.

Металлическое кольцо. Вокруг кнопки было расположено кольцо из нержавеющей стали, которое определяло прикосновение пальца и запускало сканер даже без необходимости нажатия.

Touch ID использует емкостный датчик с высоким разрешением. Когда палец касается сенсора, микроконденсаторы создают детальную карту рельефа подушечки пальца. Для безопасности Apple разработала архитектуру Secure Enclave. Это специальная защищенная зона в процессорах Apple (начиная с A7), где в зашифрованном виде хранится не сам снимок отпечатка, а его математическое представление. Эти данные никогда не покидают устройство, не синхронизируются с iCloud и недоступны для операционной системы или сторонних приложений. Каждый сенсор Touch ID уникально привязан к конкретному процессору, что делает невозможным его замену.

Сначала Touch ID можно было использовать только для разблокировки устройства и подтверждения покупок в App Store и iTunes Store. С выходом iOS 8 в 2014 году Apple открыла API для сторонних разработчиков и интегрировала Touch ID с платежной системой Apple Pay.

Впоследствии появилось второе поколение Touch ID, впервые встроенное в iPhone 6s. Оно работало значительно быстрее и было более точным.

Технология быстро распространилась на другие продукты Apple:

iPhone: все модели от iPhone 5s до iPhone 8/8 Plus, а также все поколения iPhone SE.

iPad: iPad Air 2, iPad mini 3 и более новые модели, а также некоторые модели iPad Pro и базовые iPad.

MacBook: MacBook Pro с Touch Bar и более новые модели MacBook Air.

Переход к Face ID

В 2017 году с выходом iPhone X Apple представила новую биометрическую технологию – Face ID, систему распознавания лица. Она заменила Touch ID сначала во флагманских iPhone, а затем вообще во всех современных моделях.

Несмотря на это, Touch ID не исчез полностью. Apple продолжает использовать его в некоторых устройствах, где важна более низкая стоимость или дизайн не предусматривает наличия системы камер TrueDepth.