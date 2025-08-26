Touch ID повертається в iPhone?

Чутки про розробку iPhone з гнучким екраном циркулюють уже давно, але нещодавно з'явилися нові подробиці, які проливають світло на майбутній пристрій. Очікується, що Apple може представити свій перший складаний смартфон у 2026 році, і він стане частиною трирічного плану компанії з оновлення дизайну лінійки iPhone, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Однією з найцікавіших деталей є можливе повернення технології Touch ID. Наразі невідомо, чому Apple вирішила відмовитися від більш сучасної Face ID на користь сканера відбитків пальців, який востаннє використовувався у третьому поколінні iPhone SE. Насправді немає навіть доказів того, що від Face ID взагалі відмовляться, адже смартфон цілком може поєднувати обидві технології.

Це не перший випадок, коли компанія повертає старі можливості – подібне сталося з магнітною зарядкою MagSafe, яка дебютувала в MacBook, а потім знову з'явилася в iPhone 12.

Особливу увагу в розробці приділяють дисплею. За даними видання Bloomberg, Apple спочатку розглядала можливість використання сенсорів on-cell, які додають додатковий шар поверх екрана. Однак згодом вибір зупинили на технології in-cell, де сенсори інтегровані безпосередньо в дисплей. Таке рішення дозволяє зробити екран тоншим, що є критично важливим для гнучких пристроїв, оскільки це зменшує видимість складки на місці згину.

Майбутній складаний iPhone, за чутками, отримає чотири камери та буде доступний у кількох кольорах: білому, чорному, світло-блакитному та світло-золотому.

До підтвердження будь-яких чуток іще далеко. Компанія зараз тестує різні варіанти, тож до фінального релізу можуть дожити не всі ідеї. Ми вже маємо приклади, коли Apple чи інші бренди змінювали щось буквально перед самим початком виробництва. Тож за цілий рік може змінитися буквально все: кольори, екрани, технології, формфактор тощо.

Що таке Touch ID та якою була його історія в пристроях Apple?

Touch ID – це розроблена компанією Apple система сканування відбитків пальців, яка кардинально змінила підхід до біометричної автентифікації в споживчій електроніці. Хоча Apple запатентувала технологію розблокування за допомогою відбитка пальця ще у 2008 році, ключовим кроком стало придбання у 2012 році компанії AuthenTec, яка спеціалізувалася на технологіях розпізнавання відбитків. Покупка дала Apple необхідну експертизу для створення власного надійного та зручного сканера.

До появи Touch ID вже існували смартфони зі сканерами відбитків, наприклад, Motorola Atrix (2011). Однак їх використання було незручним – вимагалося проводити пальцем по сенсору з певною швидкістю, що не було інтуїтивним.

Технологія Touch ID була вперше представлена 10 вересня 2013 року разом з iPhone 5s. Її головною інновацією стала простота використання: достатньо було просто торкнутися кнопки "Додому", щоб розблокувати пристрій.

Ключові особливості першого покоління Touch ID:

Інтеграція в кнопку "Додому". Сканер був вбудований у кнопку, яку користувачі вже звикли натискати.

Сапфірове скло. Кнопка була покрита міцним сапфіровим склом, яке захищало сенсор від подряпин і виконувало роль лінзи.

Металеве кільце. Навколо кнопки було розташоване кільце з нержавіючої сталі, яке визначало дотик пальця та запускало сканер навіть без необхідності натискання.

Touch ID використовує ємнісний датчик з високою роздільною здатністю. Коли палець торкається сенсора, мікроконденсатори створюють детальну карту рельєфу подушечки пальця. Для безпеки Apple розробила архітектуру Secure Enclave. Це спеціальна захищена зона в процесорах Apple (починаючи з A7), де в зашифрованому вигляді зберігається не сам знімок відбитка, а його математичне представлення. Ці дані ніколи не залишають пристрій, не синхронізуються з iCloud і недоступні для операційної системи чи сторонніх додатків. Кожен сенсор Touch ID унікально прив'язаний до конкретного процесора, що унеможливлює його заміну.

Спочатку Touch ID можна було використовувати лише для розблокування пристрою та підтвердження покупок в App Store та iTunes Store. З виходом iOS 8 у 2014 році Apple відкрила API для сторонніх розробників і інтегрувала Touch ID з платіжною системою Apple Pay.

Згодом з'явилося друге покоління Touch ID, вперше вбудоване в iPhone 6s. Воно працювало значно швидше й було більш точним.

Технологія швидко поширилася на інші продукти Apple:

iPhone: усі моделі від iPhone 5s до iPhone 8/8 Plus, а також усі покоління iPhone SE.

iPad: iPad Air 2, iPad mini 3 і новіші моделі, а також деякі моделі iPad Pro та базові iPad.

MacBook: MacBook Pro з Touch Bar та новіші моделі MacBook Air.

Перехід до Face ID

У 2017 році з виходом iPhone X Apple представила нову біометричну технологію – Face ID, систему розпізнавання обличчя. Вона замінила Touch ID спочатку у флагманських iPhone, а згодом узагалі в усіх сучасних моделях.

Попри це, Touch ID не зник повністю. Apple продовжує використовувати його в деяких пристроях, де важлива нижча вартість або дизайн не передбачає наявності системи камер TrueDepth.